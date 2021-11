Navdušili tudi prvega moža svetovne zveze

V pičlih dveh mesecih, odkar je Robert Reher kot predsednik prevzel vodenje Boksarske zveze Slovenije (BZS), je doživel že veliko lepih trenutkov, obenem je v tem času s svojo ekipo postoril ogromno. A to je – kakor je večkrat ponovil – šele začetek. Zanimivo, da je za krmilo BZS konec avgusta poprijel bolj ali manj po naključju, potem ko je prejšnji predsednik Damjan Habjanec tako rekoč čez noč podal odstop. »Poskušal sem ga sicer prepričati, naj še enkrat premisli o vsem skupaj, vendar je vztrajal pri svoji odločitvi. Zaradi tega sem po temeljitem premisleku sam stopil v akcijo,« je pojasnil Reher. Kot prvi mož mariborskega ŽBK, na čelu katerega je že pet let, je bil kar dobro seznanjen z dogajanjem v BZS. »Po izredni seji volilne skupščine smo hitro zavihali rokave ter v vsega dveh mesecih naredili in dosegli, kar vsem našim predhodnikom ni uspelo v tridesetih letih,« je 44-letni Mariborčan ponosen na opravljeno. Ob tem se je spomnil letošnje ustanovitve regionalne lige v boksu, v katerem sodeluje tudi BK Maribor, ki bo 26. t. m. v četrtem krogu najverjetneje v dvorani Leona Štuklja gostil zagrebške Viteze. »Konec avgusta smo izpeljali močan turnir evropske zveze za pokal Maribora z lepimi denarnimi nagradami, pri čemer je vsak zmagovalec prejel po 1000 evrov. Takšnih nagrad v Sloveniji še nismo imeli! Medtem smo se že dogovorili, da bo to tekmovanje postalo tradicionalno in ga bomo priredili vsako leto,« je razkril Reher, ki je nato skupaj z organizatorji prejemal pohvale tudi za zelo dobro izvedeno državno prvenstvo v Mariboru.

Slovenski boksar na OI

Na presenečenje mnogih si ga je ogledal tudi Umar Kremljov, predsednik Svetovne boksarske zveze (AIBA). »Umar se je odzval mojemu vabilu in bil nato prav navdušen nad dvoboji in vzdušjem v dvorani. Ob tem se je sestal z našimi trenerji ter jim predstavil cilje in vizijo AIBA, bil jim je na voljo za vsa vprašanja. Na koncu je klubom razdelil za pol tovornjaka boksarske opreme, rokavic in čelad,« je zaupal prvi mož BZS, ki se je nato s Kremljovim večkrat sestal tudi med nedavnim svetovnim prvenstvom v Beogradu. »Naši boksarji so s Tadejem Černogo na čelu nanj naredili res velik vtis. Kar ni se mogel načuditi, da ima tako majhna država, kot je Slovenija, toliko kakovostnih borcev. Ker pri nas vidi ogromno potenciala, nam je obljubil podporo pri izobraževanju in licenciranju trenerjev in sodnikov, svetovna zveza nam bo pomagala s posebnim fondom pri plačevanju strokovnega kadra, zagotovili so nam sofinanciranje olimpijskega boksarskega centra,« je naštel Reher in se vrnil k spektaklu v Beogradu, kjer je nase opozoril že omenjeni Černoga, ki je kot prvi slovenski boksar na svetovnem prvenstvu premagal dva tekmeca, se uvrstil v osmino finala in na koncu v lahki kategoriji (do 60 kg) zasedel zelo dobro deseto mesto. »Tadej si za svoje predstave resnično zasluži vse čestitke. Uspelo mu je nekaj, kar še ni nobenemu Slovencu. Med njegovimi nastopi sem bil izjemno živčen, počutil sem se, kot da bi sam stal v ringu,« je strnil vtise predsednik BZS in ŽBK Maribor, ki je v Beogradu navezal stike tudi z legendarnim Američanom Royem Jonesom, s katerim so imeli tudi skupne treninge. »Obljubil mi je, da bo enkrat prišel v Slovenijo,« je zaupal Reher, ki ne skriva optimizma, kar zadeva slovenski boks. »Če bodo fantje nadaljevali v takšnem slogu, sem prepričan, da se bo eden od njih prebil na naslednje poletne olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Na naslednjem svetovnem prvenstvu v Taškentu 2023 pa bomo upali na kolajno, zakaj pa ne?« se je še vprašal nekdanji evropski podprvak v ekstremnem enduru, ki se je začel v želji, da bi okrepil svojo telesno pripravljenost, z boksom spoznavati leta 2000 pri Dejanu Zavcu. Iz enakega razloga je začel ta borilni šport devet let pozneje trenirati pod vodstvom Igorja Rašića pri ŽBK Maribor, pri katerem deluje še danes.