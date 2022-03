Namesto po lažji poti gre vedno po težji

Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft je z najboljšim dosežkom kvalifikacij v Vikersundu (230 m) le še potrdil vlogo prvega kandidata za osvojitev zlate lovorike na 27. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Med njegovimi najhujšimi tekmeci pa bodo tudi Slovenci, ki so včeraj zapustili zelo dober vtis na norveški pošasti.

To še posebno velja za Anžeta Laniška, ki je od uradnega treninga (ta je bil za našo šesterico že izbirna preizkušnja za štiri mesta) stopnjeval svoje nastope in dan na letalnici sklenil s svojim najboljšim (221 m) za odlično tretje mesto v kvalifikacijah. Prehitela sta ga le dva Avstrijca: ob svetovnem rekorderju Kraftu tudi prerojeni Michael Hayböck (233 m). »Namesto da bi šel po lažji poti, grem vedno po težji. Na olimpijskih igrah v Pekingu sem bil preveč zakrčen, zatem sem še zbolel. Nato sem potreboval nekaj časa, da sem se spet sprostil, ko mi je to uspelo, sem na Holmenkollnu dočakal tudi stopničke,« je 25-letni Domžalčan opisal svojo pot v zadnjem dobrem mesecu, v katerem mu do Osla ni šlo po željah.

Na finalu turneje Raw Air pa se mu je vendarle spet odprlo, tako da je znova – tako kot zna – zarezal v surov zrak. Z izvrstnim drugim mestom je dobil spet pravo mero zaupanja vase. »Zdaj sem spet veliko bolj sproščen, saj vem, da znam dobro skočiti. Ker mi je jasno, kam spadam, je vse skupaj precej lažje. Vem, kaj moram narediti, zato tudi ničesar ne izsiljujem, kakor sem na Kitajskem,« je pojasnil Lanišek.

Najljubša letalnica

V dvoboju za tretje mesto v kvalifikacijah za posamično tekmo, ki se bo z uvodnima dvema serijama začela danes ob 16.30 in nadaljevala jutri ob enakem času, je za pičle 1,2 točke ugnal Domna Prevca (225,5 m), ki je bil pred tem na treningu z 242 in 238,5 metra obakrat najdaljši med vsemi 55 tekmovalci iz 16 držav.

Slovenke po zgodovinski podvig Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih bo na finalu svetovnega pokala, ki bo ta konec tedna v Oberhofu, nastopila v najmočnejši postavi. Ob Niki Križnar (skupno 2.), ki ima le še teoretične možnosti, da ubrani veliki kristalni globus (za vodilno Avstrijko Marito Kramer pred zadnjima dvema preizkušnjama zaostaja za 195 točk), se bodo v Turingiji predstavile še Urša Bogataj (3.), Ema Klinec (7.), Špela Rogelj (12.), Jerneja Brecl (20.) in mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc (23.). Slovenke bodo poskušale v Oberhofu, kjer bodo danes (16.30) kvalifikacije za sobotno tekmo (13.30), nedeljska pa se bo začela ob 14.45, potrditi skupno vodstvo v ekipnem seštevku (pred Avstrijkami imajo 428 točk naskoka) in osvojiti zgodovinski prvi pokal narodov.

»Tukajšnjo letalnico imam res rad, lahko rečem, da je moja najljubša. Zato je bila moja prioriteta nastopiti na tem prvenstvu. Če se mi ne bi uspelo uvrstiti v ekipo za Vikersund, bi me to res morilo. Zato sem bil v Oslu res pod pritiskom – pod precej večjim kot, recimo, tu,« je zaupal 22-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih. ​Timi Zajc je po dveh najboljših dosežkih na treningu svoj najslabši včerajšnji polet prikazal v kvalifikacijah (215 m), v katerih je bil enajsti, pet mest pred Petrom Prevcem (206,5 m). Brez nastopov pa sta po treningu ostala Lovro Kos in Cene Prevc.