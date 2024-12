Najboljše alpske smučarke naslednji konec tedna v Kranjski Gori

Ni veliko manjkalo, pa bi Slovenija ostala brez ženskega tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju. A po več pogovorih z vodilnimi možmi pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (FIS) je pristojnim pri domači krovni smučarski organizaciji le uspelo tekmi najboljših veleslalomistk in slalomistk na svetu zadržati na sončni strani Alp.

»Ključno pri tem je bilo naše zagotovilo, da bodo preizkušnje v Kranjski Gori in da jih bo prirejala ekipa iz Smučarske zveze Slovenije (SZS),« je pojasnil Tomaž Šušteršič, generalni sekretar prireditvenega odbora Audi FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske. Tako se zdaj uradno imenuje to tekmovanje, ki je nasledilo tradicionalno Zlato lisico v Mariboru.

»Na njeno zapuščino moramo biti izjemno ponosni, saj je šest desetletij predstavljala enega vrhuncev ženskega alpskega smučanja. Žal v zadnjih letih Štajercem ni šlo več vse po načrtih, zato zdaj začenjamo z novo ekipo novo zgodbo, ki ob športu prinaša veliko zanimivega spremljevalnega programa,« je zatrdil naš sogovornik in razkril, da proračun prireditve ostaja na ravni lanske – okrog 1,5 milijona evrov.

Ob pomoči Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki zagotavlja tehnično izvedbo tekmovanja, največji strošek predstavlja še plačilo nadomestila za uporabo smučišča. »Za povrh lokalnemu klubu odštejemo še določeno vsoto za vso fiksno infrastrukturo na poligonu, torej za uporabo klubske hiše, energetskih in optičnih povezav ter najemnino zemljišč,« je razložil Šušteršič.

V primerjavi z lani so na prihodkovni strani zagotovili več denarja s pomočjo različnih virov. »Več sredstev je bilo zbranih s prodajo medijskih in marketinških pravic, tudi po višji ceni le-teh, večjo podporo so nam obljubili tudi na kranjskogorski občini, pri javni agenciji Spirit in pri Slovenski turistični organizaciji, ki izkoriščata prireditev kot platformo za mednarodno predstavitev slovenskega gospodarstva in turizma,« je pristavil generalni sekretar OK tekmovanja za svetovni pokal v ženskem alpskem smučanju v Podkorenu.

1,5 milijona evrov znaša proračun ženskega tekmovanja v alpskem smučanju v Kranjski Gori.

Večino denarja zbrali v tujini

Če so imeli lani na voljo le tri mesece, da so se pripravili za tekmovanje, so bili letos v prednosti. »Za nagovarjanje domačih sponzorjev, partnerjev in lokalne skupnosti smo imeli leto dni časa, večji del denarja, več kot 80 odstotkov, pa smo zbrali na tujih trgih,« je razkril Šušteršič.

Letos so pohiteli tudi z izdelavo tehničnega snega. »Italijansko partnersko podjetje Technoalpin, ki je na tem področju vodilno na svetu, nam je posodilo pet najsodobnejših snežnih topov, tako da jih je skupaj na poligonu že več kot 20. To je omogočilo hitrejšo pripravo kakovostnejšega tehničnega snega z boljšim izkoristkom energentov, tako da je bila proga že dobra dva tedna pred prireditvijo skorajda nared za tekmovanje, za kar gre zahvala tudi upravitelju smučišča RTC Žičnice,« je poudaril sogovornik, ki v dveh dneh pričakuje veliko gledalcev v Podkorenu.

Število dnevnih obiskovalcev je omejeno na dobrih 8000, Šušteršič pa je izkoristil priložnost in pozval športne navdušence, naj pridejo v čim večjem številu podpret domače smučarke. Zadnji praznični dnevi bodo kot nalašč za obisk Kranjske Gore. Izkupiček od prodaje vstopnic sicer predstavlja manjši del načrtovanega prihodka, presežek pa se vedno vrača v šport. Veliko navijačev pričakujejo tudi iz tujine. »V karavano naj bi se vrnila slovaška zvezdnica Petra Vlhova, kdo ve, morda bo pravočasno okrevala tudi ameriška šampionka Mikaela Shiffrin in jubilejno 100. zmago lovila prav pri nas,« je ugibal generalni sekretar in se razveselil nedavnega podpisa pogodbe med SZS in FIS, ki Sloveniji zagotavlja tekme najvišje ravni do leta 2034.