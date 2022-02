Nad Oblaka z vsemi topovi

Napet troboj za naslov španskega nogometnega prvaka je lani pripadel madridskemu Atleticu, eno ključnih točk je ekipa Jana Oblaka v zaključku prvenstva z remijem brez golov osvojila ravno na Camp Nouu, kamor pa tokrat prihaja kot šele četrta ekipa v državi.

Še slabše se za zdaj godi Barceloni, ki pa lahko s točko zaostanka državne prvake prehiti z zmago pred domačimi navijači. Katalonci so napovedovali celo blizu 100-odstotno zasedenost tribun, k boljši prodaji vstopnic pa bo gotovo pripomogel pester prestopni rok, ki je trenerju Xaviju prinesel okrepitve v napadu: Ferran Torres, Adama Traoré in Pierre-Emerick Aubameyang sicer niso Lionel Messi, Neymar in Luis Suarez, so pa vsaj na papirju dovolj resna grožnja tudi za najčvrstejše obrambe. Atleticova to v aktualni sezoni ni, Oblak je tudi na zadnji tekmi pred dvotedenskim premorom prejel dva gola na domači tekmi z Valencio, sledil je velik preobrat in zmaga s 3:2, ki bi lahko služila kot vir navdiha do konca sezone.

»Za zdaj nam je težko, a tako je vsako sezono. Za nami sta dva precej slaba meseca, a prepričan sem, da se bosta po zadnji zmagi dvignila ritem in razpoloženje v ekipi,« je dejal Oblak, ko je po prebolelem covidu-19 že v ponedeljek obiskal Barcelono, kjer ga je športni časopis Mundo Deportivo okronal za najkoristnejšega posameznika minule sezone. Pomembno vlogo je z 21 goli odigral tudi Suarez, ki bo prvič zaigral pred nekoč domačimi navijači, lanska tekma je potekala pred praznimi tribunami. Poškodovani Antoine Griezmann, ki kot posojen igra za Atletico, se bo vročemu sprejemu izognil.

»Upam, da bom v nedeljo lahko pokazal svoj talent na igrišču. Nisem pozabil na Barçino filozofijo,« si je zaželel mišičasti Traoré, ki se je po šestih letih in pol vrnil domov, dobra dva kilometra od slovitega stadiona, na katerem je debitiral pod taktirko Gerarda Martina, ko je za člane še igral Xavi. Vodstvo kluba je v Ardi Turanu, bivšemu članu Atletica, nato prepoznalo večji potencial, na žalost navijačev pa Turek še zdaleč ni bil edina zgrešena investicija minulega desetletja.

Spektakel v Milanu

Vodilni Real s 14 točkami prednosti pred Atleticom trenutno bolj skrbijo rdeče-beli iz Seville, ki zaostajajo le za štiri točke. Po presenetljivem ligaškem remiju z Elchejem in četrtkovem slovesu od pokalnega tekmovanja Madridčani jutri pričakujejo Granado, Sevilla že danes gostuje v Pamploni (21.00). V Italiji bo milanski San Siro drevi (18.00) prizorišče novega spektakla, potem ko zadnji januarski med Milanom in Juventusom ni upravičil slovesa z remijem brez golov.

Tokrat bo na sporedu mestni derbi Interja in Milana, ekipa državnih prvakov s Samirjem Handanovićem bo v vlogi gostitelja branila lepo prednost štirih točk pred rdeče-črnimi, ki so odigrali tudi tekmo več. Za nameček je vprašljiv nastop Zlatana Ibrahimovića.