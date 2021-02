Na severu Afrike lovi lovoriko

Nekdanji selektor slovenske košarkarske reprezentance Slobodan Subotić ne miruje. Lansko jesen je sprejel izziv in se preselil v Tunizijo, kjer vodi ekipo Club Africain Tunis. Ni se izneveril svoji tradiciji, ki ga spremlja že lep čas – poiskal je klub, ki leži ob morju, kjer si sam pridno vsak dan polni baterije – ne nazadnje je deloval v Atenah, Pireju, Solunu, Splitu, Bejrutu, kjer morja ni manjkalo. »Vabili so me, naj pridem. Radi bi bili spet državni prvaki. Moj zastopnik me je prepričal. Še največji motiv je bilo dejstvo, da liga NBA pripravlja model tekmovanja NBA Afrika,« je pojasnil Piksi in potrdil, da se je zavoljo pandemije covida-19 tudi projekt NBA Afrika zamaknil, čeprav je prav njegov klub kandidat, da se vključi v to tekmovanje. Policijska ura in testi Sicer pa covid-19 močno vpliva tudi na življenje v Tuniziji. »Policijska ura traja med 20. in 6. uro, sicer pa življenje nekako teče naprej. Ljudje so resda temperamentni, a glede koronavirusa disciplinirani. Državno prvenstvo smo dvakrat ustavili. V ekipi sem imel kar sedem okuženih igralcev. Padli smo iz ritma, ni treningov, ni tekem. A ne jokamo, saj je za vse enako. Bistveno je, da se tekmovanje igra. Zdaj igramo po pospešenem ritmu sreda–nedelja, da bi nadomestili neodigrane tekme. Tempo je oster,« je povedal 64-letni Ljubljančan. Ekipa, njih 12, je razdeljena v dve skupini. Z igrami svoje ekipe je zadovoljen, redni del je končan. Zdaj so tekmovanje prekinili zaradi reprezentance, ki igra kvalifikacije za afriško prvenstvo. Piksi pa ima v svoji ekipi tri reprezentante, dodano vrednost predstavlja tudi ameriški branilec Chris Crawford. Liga se bo nadaljevala 25. februarja. Sin na Madžarskem »Liga je dobra, po kakovosti odstopajo štiri ekipe. Vsaka ima lahko po dva tujca, a je prav covid-19 prizadel tudi šport, zato ni več toliko sredstev kot prej,« opozori, da razmere niso več tako dobre, kot so bile. Sam si želi, da bi lahko nadaljeval delo. Ambicij klubu ne manjka, v minulih tednih je dobil novega predsednika. »V sezoni 2016/17 so bili zadnjič državni prvaki, zdaj bi radi spet segli visoko. Klub ima bogato tradicijo, 100 let je oktobra lani minilo od ustanovitve,« se Subotić zaveda, da šteje zgolj uspeh. Njegov klub ima sedež v prestolnici Tunis, ki ima skoraj tri milijone prebivalcev.



»Potovanja so kratka, najdaljše pa tja do Monastirja, ko moramo premagati dobrih 170 kilometrov,« pove Subotić, ki je navdušen nad mediteranskim podnebjem, kjer se v januarju temperature gibljejo med 15 in 20 stopinjami, za vikend pa se je povzpelo že do 26. »Razmere za delo so korektne, je pa res, da si dvorano delimo z drugimi športi. Treniramo enkrat na dan po dve uri in pol,« še doda Piksi, ki pozorno spremlja trenersko pot svojega sina Leona; ta deluje kot pomočnik pri madžarski ekipi Kormend, ki ga vodi še en Slovenec Žiga Mravljak.

