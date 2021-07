Murina bitka za milijone evrov

Mura v tej sezoni v treh evropskih tekmah še ni prejela gola. V 1. SNL v dveh kar šest.

Soboška nogometna odprava je brez ligaških travm dopotovala na severovzhod Bolgarije, kjer bo poskusila izpeljati misijo nemogoče. V povratnem dvoboju 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo tekmovalno izhodišče za gostitelja in favoriziranega Ludogorca ter Muro enako: 0:0. Ker gol v gosteh ne šteje več, v 3. krog vodi le zmaga.Novo pravilo ni pogodu Sobočanom, ki bi lahko po najtežjem možnem scenariju napredovali po strelih z bele točke. Dotlej pa bodo morali trpeti slabih 130 minut z dodatkom vred glavnega sodnika Italijananima več viroze, ki mu jo je konec minulega tedna prinesel otrok, in je v prekmurski posadki za morda zgodovinsko tekmo. Napredovanje prinaša malo bogastvo, najmanj 2,93 milijona evrov. Toliko jih lahko ujamejo tudi ob porazu, če bi v nadaljevanju kvalifikacij za evropsko ali konferenčno ligo zmagovali. Lahko pa še več, na primer sanjskih 15 milijonov €, kolikor bi jih navrgla uvrstitev v ligo prvakov.Toda o denarju potem. Nogomet ima v malem prstu trener, ki je že videl drugačen Ludogorec od tistega, ki je igral v Fazaneriji, in je bil podjeten, tehnično dovršen, toda jalov in ranljiv.»Glede na to, da je prvi prvenstveni tekmec Lokomotiva uporabila našo taktiko, Ludogorec pa se je odzval z drugačno postavitvijo (namesto 4-3-3 je igral 4-2-3-1, op. p.) in načinom igre, mislim, da se bomo morali prilagoditi tudi mi. Imam nekaj zamisli, kako bi jih lahko presenetili,« je razkril Šimundža.Soboški mojsterje predstavil svoj pogled. »Oni so nas bolje spoznali in bili so razočarani, ker niso naredili, kar so želeli. Toda vselej ima nekaj besede tudi tekmec,« je povedal Medžimurec, ki kljub najvišji tržni vrednosti še ne sodi v kategorijo igralcev za prodajo. Bliže odhodu je otrok Mure in reprezentant, ki je v najboljših letih in ga evropske tekme še dodatno motivirajo.Litovec na Ludogorčevem trenerskem stolčkuje že v Murski Soboti z izbranimi besedami nagradil Muro, zato Šimundža niti ne pomišlja, da bi jih tekmeci podcenjevali. »Kdor koli podcenjuje, nima možnosti. Šteje le resen pristop v dveh tekmah,« je razmišljal 49-letni Mariborčan v razgretem Razgradu, kjer se v času tekme obeta približno 30 stopinj Celzija.Za šesto tekmo v sezoni in četrto evropsko nima veliko kadrovskih preglavic, zato je scenarij tekme predvidljiv. »Preživeti bo treba 15, 20 minut. Pritiska smo vajeni, če ga ne bi bilo, ne bi imeli veliko možnosti. Hočemo se pokazati v čim boljši podobi, želimo napredovati, a favoriti so gostitelji,« so bile še zadnje Šimundževe misli pred bitko za milijone evrov, prestiž in čast.