Muri zmanjkali evropski kilometri

Nogometno kolesje se vrti naprej Po včerajšnjih evropskih preizkušnjah Maribora, Olimpije in Domžal v kvalifikacijah za konferenčno ligo se nogometno kolesje brez prestanka vrti naprej. Že danes (20.15) bo v Kidričevem prva tekma 3. kroga 1. SNL med Aluminijem in Kalcer Radomljami, prvenstvo pa se bo začelo tudi v 2. SNL. Prva tekma bo v Kranju (18.00) med Triglavom in Gorico.

Slovo slovenskega nogometnega prvaka Mure od kvalifikacij za ligo prvakov je bilo v skladu z razmerjem sil. Sobočani so drago prodali kožo favoriziranim nogometašem Ludogorca, ki so deset minut pred koncem, ko je bilo še 1:1, že brusili kopačke za nepredvidljiv podaljšek. Toda prav v zadnjih minutah so se uveljavile izkušnje desetkratnega zaporednega prvaka Bolgarije in stalnega udeleženca v skupinskih delih evropskih pokalov: tehnično bolj vešči zeleni iz Razgrada so učinkovito izkoristili eno od redkih napak Prekmurcev in po 180 minutah razblinili neznanke o zmagovalcu 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.Mura je izgubila z 1:3 (64.;4.,82.,90.). »Ob upoštevanju vseh razmerij smo bili v obeh tekmah konkurenčni. Za drugi in tretji gol pa je bila kriva utrujenost,« je ob pomanjkanju ustreznih izkušenj na tej ravni po tekmi povedal trener. Vsaka šola nekaj stane. Če ne drugega, jo bodo Šimundža in igralci lahko oplemenitili že v naslednjem evropskem dvoboju z litovskim prvakom Žalgirisom, s katerim se bodo pomerili v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Prvo tekmo bodo črno-beli igrali v četrtek v vlogi gostiteljev, povratno tekmo pa 5. avgusta v Vilni in ne v Kaunasu, od koder prihaja slovitejši, košarkarski Žalgiris. Nogometni ima dom v glavnem litovskem mestu.Polnjenje klubske blagajneIgra usode je pripravila še eno nenavadno poglavje v Murini zgodovini., eden od simbolov zdajšnjega kluba, motor in nepogrešljivi plejmejker, je bil tisti, ki je zakuhal drugi Ludogorčev gol in Muro potisnil v nerešljiv položaj. V svoji zadnji tekmi v črno-belem dresu, saj se je že dogovoril za prestop k turškemu drugoligašu Manisasporju, kjer ga čaka še en Slovenec, KoprčanKouter je v najboljših igralskih letih in je odšel tudi zaradi bistveno višjega zaslužka, obenem pa je pomagal napolniti klubsko blagajno, saj bodo Turki zanj plačali 300.000 evrov odškodnine. Sobočani ostajajo v bitki za milijone evrov. Na papirju niso daleč od jackpota, le opravičiti morajo vlogo favoritov proti Litovcem in jih izločiti. Potem bi se zanesljivo uvrstili vsaj v konferenčno ligo, zaslužili 2,93 milijona evrov in evropsko poletje podaljšali v evropsko jesen.To so prijetne plati prekmurskega plesa na mednarodnem prizorišču, temnejše se skrivajo na domačem prvoligaškem bojišču, na katerem mora Šimundža čim prej znova zložiti mozaik in moštvo vrniti v zmagovalni ritem. Prva priložnost je že v soboto, ko bo v Fazaneriji gostoval Bravo.