München prizorišče finala pred finalom

Kingsley Coman je v lanskem finalu lige prvakov potopil prav Parižane. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Mbappe-Di Maria-Neymar vs. Sane-Müller-Coman

Četrtfinale nogometne lige prvakov ponuja štiri privlačne dvoboje, ki bi morali predstavljati kakovostni vrh vsakokratne sezone. Tudi letošnje merjenje moči naj bi bilo napeto do zadnjega dne, najbolj izenačen pa naj bi bil prav drevišnji (21.00) spopad med finalistoma lige prvakov 2019/20 PSG in Bayernom.Moštvi s podobno tržno vrednostjo vodita na igrišču in ob njem odlična trenerja s podobnimi ambicijami, zato navijači upravičeno pričakujejo največ prav od nemško-francoskega derbija. Skupna tržna vrednost ekip nocojšnjega gostitelja Bayerna (842 mio. €) in lanskega poraženca v lizbonskem finalu PSG (870) dosega 1,7 milijarde evrov. To je le 40 milijonov € manj od najdražjega para četrtfinala lige prvakov Real Madrid vs. Liverpool (746 + 1010 mio. €), toda francosko-nemški vlak je neprimerljivo bolj izenačen. Tudi zavoljo tega bi bilo težko napovedati razplet tekme, še težje je predvideti polfinalista iz te četrtfinalne veje.Morda zveni nenavadno, toda večji pritisk so si naložili na ramena Francozi, četudi velja Bayern za rahlega favorita stavnih hiš. Logično, trenerjaso odpustili, čeprav je lani osvojil vse francoske lovorike (prvenstvo, pokal in ligaški pokal), v ligi prvakov pa priplezal do finala.nima izbire in »ne more« izpasti iz tekmovanja v četrtfinalu.»Sodite mi po nekaj mesecih naslednje sezone, ko bom lahko uveljavil vsaj nekaj zamisli v poletnih pripravah. Za vse, kar bomo opravili v tej sezoni, bodo zaslužni predvsem nogometaši, ne jaz ali kdo drug v mojem strokovnem štabu,« je poskušal znižati pritisk na klub argentinski trener. Nad Bayern bo krenil brez obolelih italijanskih reprezentantovin(covid-19), manjkajo tudiinpa je načet in za nameček je bil na zadnji tekmi – PSG je v soboto izgubil derbi z Lillom – še izključen. Parižanom ne steče, lahko se celo zgodi, da bi pristali na četrtem mestu francoskega DP in ostali brez lige prvakov 2021/22, kar bi bil za klub s takšnim proračunom svojevrsten športno-finančni polom. Lille namreč ne popušča (66 točk), za njim so nagneteni PSG (63), Monaco (62) in Lyon (61). PSG bo drevi bolj kot kadar koli prej odvisen od morebitnih mojstrovininTudi Bayern bo iskal luknje v pariški obrambi brez pomoči svojega prvega ostrostrelca(koleno), ki bo izpustil tudi povratno tekmo. Brez Poljaka so Bavarci konec tedna strli odpor Leipziga in postavili stvari na pravo mesto v bundesligi, podobno želijo storiti v ligi prvakov.Njihov trenerbo poslal v konico napada (4-2-3-1) nekdanjega pariškega aduta. »Veliko pričakujem, vsekakor bi bil vesel gola,« je zatrdil, zanj bodo pletli akcijein, strelec edinega gola v lanskem finalu lige prvakov.