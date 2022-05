Mourinho jokal ob Čeferinu

Potem ko je finale evropske lige pripadel nemškemu Eintrachtu iz Frankfurta in finale lige prvakinj francoskemu Lyonu, so v tretjem majskem finalu najelitnejših klubskih tekmovanj pod okriljem Uefe slavili Italijani. Spet po zaslugi Joseja Mourinha, ki je po letu 2010 in zmagi v ligi prvakov z Interjem na najvišjo stopničko v zgodovinskem prvem finalu novoustanovljene konferenčne lige popeljal Romo.

Dvoboj v Tirani po igri ne bo ostal v najlepšem spominu ljubiteljem nogometa. Rimljani so prepustili posest tekmecem (v odstotkih 33:67), ki so stežka prebijali blok, ko pa jim je to uspelo, sta jih ustavila portugalski vratar Rui Patricio, ki je zbral nekaj odličnih posredovanj, oziroma lastna nezbranost. Nicolo Zaniolo je v 32. minuti po visoki žogi v kazenski prostor ušel svojemu čuvaju in lepo matiral vratarja Justina Bijlowa za edini gol na tekmi, pred katero in tudi po kateri se vse še naprej vrti okoli Mourinhovega dosežka.

Lep zaslužek Rimljanov

»Eno je, da zmagaš, ko to vsi pričakujejo, a nekaj povsem drugega je, ko osvojiš nekaj, kar se zdi nesmrtno, resnično posebno,« je dejal 59-letni Portugalec, prvi trener, ki je v svoje vitrine pospravil vse Uefine klubske lovorike po ligi prvakov, evropski ligi in evropskem superpokalu, obenem pa seveda Romi prinesel prvo mednarodno trofejo po pokalu velesejemskih mest iz leta 1961.

Mourinha so med podelitvijo, ko je prejel tudi čestitke predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, spet premagale solze. »Ostajam, o tem ni dvoma. Četudi bi se pojavile kakšne govorice, si želim le ostati pri Romi. Lahko zgradimo res močan projekt s poštenimi profesionalci,« je pohvalil tudi hollywoodskega mogotca Dana Friedkina in mu s tem namignil, da pričakuje primerne okrepitve. Roma bo prihodnjo sezono sicer igrala v evropski ligi, ki si jo je priigrala že z osvojitvijo šestega mesta v serie A, nastopi v konferenčni ligi pa so ji prinesli nekje med 24 in 30 milijoni evrov.

Kljub temu da so na letališču Fiumicino včeraj pristali šele okoli 4. ure zjutraj, je sinove volkulje sprejelo okoli 3000 navijačev, nepregledne množice pa so se ob odprtem avtobusu z nogometaši popoldne zgrinjale proti antičnemu Circusu Maximusu, ki zdaj gosti največje prireditve v mestu. Če je Mourinho pred finalom v Tirani dejal, da bi navijači Rome lahko napolnili tudi Santiago Bernabeu, bi bilo včeraj pretesnih tudi deset Kolosejev.