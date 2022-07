Monačan razblinil upe Nizozemcev

Več kot 50.000 nizozemskih ljubiteljev formule ena je med veliko nagrado Avstrije obarvalo Spielberg v oranžno, a niso dočakali tako želene zmage Maxa Verstappna, za katerega so stiskali pesti tudi domači privrženci moštva Red Bull. Branilec naslova svetovnega prvaka, ki je na tem dirkališču zmagal v letih 2018, 2019 in 2021, lani pa tudi na VN Štajerske, se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Za poldrugo sekundo je bil hitrejši Monačan Charles Leclerc in dobil še tretjo preizkušnjo v sezoni (peto v karieri). Prvi je bil že v Bahrajnu in Avstraliji.

»Tokrat sem imel izjemno trd dvoboj z Maxom. Končnica je bila zahtevna zaradi tehničnih težav s stopalko za plin, na koncu sem imel v ovinkih le 30 odstotkov moči. K sreči je zdržala do konca, saj sem potreboval ta uspeh. Zadnjih pet dirk je bilo težkih zame in za vso ekipo,« je po uspehu ocenil 24-letni Leclerc, ki je Ferrariju zagotovil prvo zmago v Avstriji po slavju legendarnega Nemca Michaela Schumacherja leta 2003.

Sainz se je znašel v plamenih

Tretjič zapored si je tretje mesto privozil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), pravo dramo pa je v drugem ferrariju preživljal Carlos Sainz ml., zmagovalec Silverstona pred enim tednom. Vnovič se je boril za stopničke, toda ko je v 57. krogu napadal Verstappna, se je njegov bolid vnel. Španec je zasilno zapeljal na stransko pot, a zaradi klanca navkreber ni mogel ustaviti dirkalnika in le s težavo je skočil iz njega.

Verstappen se je lahko tolažil s prvim mestom na sobotni sprinterski dirki, na kateri je ugnal oba Ferrarijeva aduta in osvojil osem točk za skupni seštevek svetovnega prvenstva. Na njem ima zdaj 208 točk, Leclerc 170, tretjeuvrščeni Sergio Perez (Red Bull), ki včeraj ni dokončal dirke, pa 151.