Med Slovence, ki so se zapisali med legende alpinizma, sodi tudi 83-letni Pavel Dimitrov. Danes živi na Bregu pri Žirovnici, otroštvo pa je preživel na povsem drugem koncu Jugoslavije, ob meji z Bolgarijo. Danes ureja svoj muzej in obuja spomine. FOTO: Boštjan Fon »Moj oče je služboval v Sloveniji, kjer je bil v Škofji Loki podoficir Jugoslovanske ljudske armade. Bil je del planinske enote, ki je pozimi z mulami in topovi odhajala na Sedmera jezera in tam imela vaje. Moja mama pa je delala v tovarni pletenin Almira v Radovljici. Skupaj sta se peljala na vlaku, kjer sta se tudi spoznala! ...