Mohorič na trdih kockah Roubaixa

Kocke, dež, listje

Matej Mohorič (v ospredju) bo poskušal izboljšati 14. mesto Boruta Božiča iz leta 2015. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Z redkimi izjemami je bila od leta 1896 prva ali druga aprilska nedelja rezervirana za enega od največjih kolesarskih spektaklov, dirko Pariz–Roubaix. Njeno rdečo nit sta prekinili le svetovni vojni, nazadnje pa pandemija koronavirusa. Zloglasni severni pekel se po dveh letih in pol vrača na spored. Prvič v oktobru in prvič z žensko dirko.Na 118. moški in krstni ženski preizkušnji bo Slovenija imela po enega kolesarja oziroma kolesarko.(Ale BTC Ljubljana) se bo preizkusila na sobotni 116,4 km dolgi dirki s 17 odseki kock v skupni dolžini 29,2 km. »Kocke ji načeloma ustrezajo, vendar njena dnevna forma po prebolelem covidu-19 močno niha, zato je težko napovedati, kaj lahko doseže,« je povedal športni direktor ekipe, ki ob dobrem dnevu ne izključuje uvrstitve v deseterico.Tako visoko na kraljici klasik ni segel še noben slovenski kolesar, najvišje je letvico postavils 14. mestom leta 2015. To uvrstitev bo v nedeljo poskušal izboljšatiin poskrbeti za slovenski preboj na še neosvojenem ozemlju v zlati dobi našega kolesarstva.innista kolesarja za to specifično 257,7 km dolgo dirko, ki je praktično brez višinskih metrov, zato pa s kar 30 odseki in 55 km po kockah, ki pretresejo do kosti. Ne nazadnje že lep čas ni bila na sporedu.je bil star še 36 let, ko je aprila 2019 slavil zmago. V nedeljo jo bo branil z že dopolnjenimi 39 leti. Lani je dirka zaradi pandemije odpadla, letos so jo iz istega razloga s pomladi prestavili na jesen.To naj bi kolesarjem še otežilo že tako zahtevno in nevarno delo. Po vremenskih napovedih sodeč bomo videli prvi mokri Pariz–Roubaix po letu 2002, dodatna težava je odpadlo listje, zaradi katerega bodo kocke še bolj spolzke kot običajno. Kako se na njih znajde Mohorič, ki je predlani končal na 70. mestu?»Na njih nimam veliko izkušenj, le enkrat sem dirkal tu. Ne bojim se jih, jih pa spoštujem, saj sem že občutil, kako trde so. Pol karavane se bolj boji, kot si želi dobrega rezultata na tej dirki, ki je zunaj običajnih okvirjev cestnega kolesarstva. Poskušal bom biti v čim boljšem položaju pred ključnimi odseki, ne upam pa si ničesar napovedati. Treba je imeti precej sreče,« je v napovedih previden član ekipe Bahrain Victorious, ki je dodobra proučil razmere in izbral opremo.Na poti do slovitega velodroma v Roubaixu sicer ekipe in njihovi dobavitelji venomer preizkušajo novosti. Katera je aktualna letos? »Pnevmatike brez zračnic, tubeless, ki bodo v naši ekipi nadomestile tubularje. Bomo videli, kako se bodo obnesle. Bržkone se bom odločil tudi za širše, 32 mm široke pnevmatike, ki na cestnih kolesih niso najbolj običajne, vendar so naši testi pokazali, da so hitrejše na tej podlagi. Pri kakšnem tlaku? To naj ostane poslovna skrivnost,« je še povedal Mohorič, ki na stavnicah ne kotira pri vrhu. Tam sta(Jumbo Visma) in(Alpecin Fenix).