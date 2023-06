Mezgec poskrbi za 80 odstotkov zmage nizozemskega sprinterskega asa

Dylan Groenewegen (Jayco Alula) je prvo ime uvodnih preizkušenj 29. dirke po Sloveniji, nizozemski sprinterski as je po prvi etapi v Rogaški Slatini dobil še drugo v Ormožu. Ta uspeha si lahko lasti tudi njegov slovenski ekipni kolega Luka Mezgec, ki je svojega kapetana dvakrat do zadnjih metrov pripeljal v idealnem položaju.

Groenewegen se je v Prlekiji veselil četrte zmage na slovenskih cestah, prvo je leta 2018 slavil v dresu Jumba Visme, preostale tri pa po pospešku iz Mezgečevega zavetrja, eno lani, dve letos. S pokrom zmag se je na večni lestvici povzpel na 2. mesto. Na vrhu je še vedno nekdanji novomeški mojster hitrosti Boštjan Mervar s šestimi zmagami, po štiri imajo Groenewegen, Diego Ulissi, Borut Božič in Robert Pintarič.

Mezgec ima na računu dve, morda bi imel kakšno več, če bi bil adut svoje ekipe in ne zadnji mož v sprinterskem vlaku. A je to vloga, ki mu je po besedah njegovega trenerja Bojana Ropreta pisana na kožo. »Luka je oba sprinta Groenewegnu pripravil fantastično, ko se on umakne, je za sprinterja 80 odstotkov dela opravljenega. V Ormožu je sicer prišlo do manjšega nesporazuma, ko se je Luka umaknil na desno in je tudi Dylan šel v to smer, a to ni bilo nič usodnega,« je delo svojega 34-letnega varovanca ocenil Ropret.

Popolno zaupanje

»Najpomembneje je zaupanje, sprinter mora kolesarju, ki mu pripravlja zaključno akcijo, slepo slediti. Tisti spredaj mora voditi, razmišljati, tisti zadaj na koncu sprintati. Če se to pokrije, je uspeh zagotovljen,« je ekipno dinamiko, ki se dogaja pri hitrostih nad 60 km/h, orisal Ropret, ki ga ne preseneča, da sta se Mezgec in Groenewegen tako dobro ujela.

»Luka je izšolan, inteligenten in komunikativen kolesar, zna se poglobiti v psiho drugega, nima težav s prilagajanjem, vzpostavljanjem stika, da začuti kolesarja,« je nekaj Mezgečevih kvalitet naštel Ropret, ki se nadeja, da bo naveza Mezgec-Groenewegen uspešna tudi na prihajajočem Touru. Sicer pa pričakuje, da bo danes v 3. etapi dirke po Sloveniji s startom v Grosuplju in ciljem v Postojni konec Groenewegnove vladavine.

»Vzpon na Rakitno je dolg, najboljša sprinterja Groenewegen in Phil Bauhaus bosta stežka prišla čez z najboljšimi. Je sicer daleč od cilja, vendar je tudi preostanek trase razgiban, zato pričakujem, da bodo prišli na svoj račun tisti, ki so najboljši v klanec. Mezgec? Na njegovem mestu bi tokrat hranil moč in počakal na sklepno etapo, vzpon na Trško goro lahko preživi v ospredju, tehnični sprint v Novem mestu mu ustreza,« je še dejal Ropret.