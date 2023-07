McLaren čez noč postal raketa, a Lando Norris ostaja previden

McLaren je z 12 naslovi svetovnega prvaka za Ferrarijem s 15 drugi najuspešnejši konstruktor v formuli 1, toda od prvega zmagoslavja Lewisa Hamiltona leta 2008 preživlja težke čase. Sprva je kazalo, da bo ta sezona ena najslabših od leta 1966, ko je moštvo iz Wokinga vstopilo v F1. Toda na VN Velike Britanije v Silverstonu sta bila oranžna dirkalnika kot prerojena, ni veliko manjkalo, da bi prekinila niz zmag Red Bulla in Maxa Verstappna.

Lando Norris in Oscar Piastri sta na prvih devetih dirkah sezone 2023 komaj vpisala točko, na prvih dveh nobene. Toda že VN Avstrije v Spielbergu je nakazala, da v tovarni delajo dobro. Norris je v naši severni soseščini osvojil četrto mesto. V domačem Silverstonu je prvič v sezoni stal na zmagovalnem odru, zaostal je samo za Verstappnom, ki je razred zase. Je pa Nizozemca presenetil, ko ga je prehitel v prvem krogu.

Za nameček se je izkazal avstralski novinec Piastri, ki je osvojil četrto mesto. Če je bil na začetku sezone rdečim bikom najbolj konkurenčen Aston Martin s Fernandom Alonsom, pa je bilo pričakovati, da bosta v nadaljevanju zaostanek zmanjševala Mercedes in Ferrari, vendar ju je po desni prehitel McLaren, za katerega so v preteklosti poleg Hamiltona zmagovali Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna in Mika Häkkinen.

Dvolični dirkalnik

»Na določenih delih proge, kjer so hitrosti velike, smo enakovredni Red Bullu. Toda v počasnih zavojih smo obupni. Morda bodo na naslednjih dirkah rekli, le kako ste čez noč postali tako slabi. Določena prizorišča nam ustrezajo in lahko ohranjamo gume v dobri kondiciji, druga ne,« je evforijo gasil Norris, ki je v Silverstonu McLarnu privozil prve stopničke po Hamiltonu leta 2010.

30 točk je v Silverstonu osvojil McLaren, prej na osmih dirkah 29.

Slednji se še vedno počuti povezanega z moštvom, ki ga je izstrelilo v orbito. »Ta avto je raketa, neverjetno, kakšno hitrost je razvil na ravninah,« je bil presenečen Hamilton, ki se je zadovoljil s tretjim mestom.

McLaren se je povzpel na peto mesto med konstruktorji, kar je dobra popotnica za Hungaroring (23. t. m.) in Spa (30. t. m.) pred poletnim premorom. »Nočem biti preveč navdušen, ampak vesel sem, ker so se izboljšave izkazale. Toda če gledamo ves paket, smo še daleč od Mercedesa, da ne govorimo o Red Bullu,« opozarja 23-letni Norris, ki je sedemkrat stal na zmagovalnem odru, a na prvo zmago še čaka.