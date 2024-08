Mbappe: Če jih bo 50, jih bo pač toliko

Francoski nogometni zveznik Kylian Mbappe, ki ima – mimogrede – tudi kamerunsko državljanstvo, bi si težko želel lepšo premiero pri madridskem Realu. Že na svoji uvodni tekmi v dresu španskega kraljevega kluba je namreč zadel v polno in tako prispeval zelo viden delež k prvi lovoriki v sezoni. Madridčani so za zmagoslavje v superpokalu na varšavskem stadionu PGE Narodowy, ki sicer ni bil povsem razprodan, z 2:0 (0:0) premagali igralce Atalante.

6. superpokal so osvojili nogometaši madridskega Reala.

»Beli balet«, ki je v prejšnji sezoni odplesal do 15. lovorike v ligi prvakov (oziroma evropskem pokalu), je v 59. minuti v vodstvo popeljal Urugvajec Federico Valverde, na 2:0 pa je devet minut pozneje po podaji Angleža Juda Bellinghama povišal Mbappe in tako postavil končni izid tekme. To je že šesti superpokal za Real po letih 2002, 2014, 2016, 2017 in 2022. »Dolgo sem čakal na ta trenutek – igrati za ta grb in s tem moštvom. Osvojili smo lovoriko, kar je za nas zelo pomembno. Za Real pač štejejo le zmage. Zelo sem vesel uspeha in seveda tudi svojega gola. To mi pomeni ogromno. Toda še več mi pomeni, da lahko nosim dres tega kluba,« ni skrival navdušenja 25-letni Parižan, ki je še večkrat ponovil, da tega čudovitega večera, o katerem je sanjal pravzaprav od otroštva, zlepa ne bo pozabil.

Večer je bil korak v pravo smer

V napadu se je zelo dobro ujel tako z Bellinghamom kot tudi z Brazilcem Viniciusom Juniorjem. »Z vsemi uživam v igranju, ne le z Judom in Viniciusom. Na vseh položajih imamo najboljše nogometaše na svetu. S soigralci, ki jih imam, sem zelo zadovoljen. Vsi se lahko še izboljšamo, predvsem jaz. Tokratni večer pa je bil zagotovo korak v pravo smer,« je ocenil Mbappe. Kar zadeva število golov, ki bi jih rad dosegel v tej sezoni, si ni zastavil kakšnega posebnega cilja. »Mi smo Real Madrid in nimamo meja. Če jih bom zabil 50, jih bom pač toliko. Toda najpomembneje je, da bomo uspešni kot moštvo,« je še poudaril francoski napadalec.

V igri z njim je zelo užival tudi Bellingham. »Da bo Kylian tokrat med strelci, mu je bilo že skorajda usojeno. On je sijajen igralec, ki trdo gara za ekipo. Že prej sem vedel, da je izvrsten, zdaj pa imam priložnost igrati skupaj z njim. Tako se lahko od vidim, kako zelo je hiter, kaj počne z žogo in brez nje, kakšen je kot vodja in kako komunicira s soigralci. O njem lahko govorim zgolj s presežniki,« je Mbappeja pohvalil tudi 21-letni Anglež.