Mateja Svet: Še vedno prav rada smučam

Posebno pozornost med domačimi navijači v Kranjski Gori so pritegnile štiri dosedanje slovenske zmagovalke Zlate Lisice. Prireditelji so jih povabili, zaradi poškodbe ni mogla priti Urška Hrovat, glasnega aplavza pa so bile deležne Nataša Bokal, Tina Maze in Mateja Svet.

S slednjo, trikrat na najvišji stopnički tega tekmovanja – v letu 1988 v Kranjski Gori na obeh tekmah ter dve leti pozneje v Mariboru – smo se pogovarjali o spominih, obdobju sedanjih šampionov ter tudi o biatlonu in kolesarstvu.

Mateja, kako se počutite, ko v ciljnem prostoru spremljate vaše naslednice, prihajajo na plano lepi spomini?

»Veliko je lepih spominov, seveda predvsem zaradi treh zmag, dveh na tej podkorenski strmini in ene v Mariboru. Seveda se mi ni vedno razpletlo po željah, tudi z odstopi sem se srečevala. Zame je domače prizorišče vendarle drugačno. Posebno ozračje, ki ga je ponujala množica ob progi in v cilju, je očarljivo. Predvsem v osemdesetih letih, ko je bilo gledalcev na smučarskih tekmah pri nas res veliko. Obenem je pomemben napor prirediteljev, da so izpeljali tekmo. Prav takrat, ko sem tu zmagala, je bilo vreme podobno sedanjemu. Le prireditelji vedo, kaj vse so morali storili, da smo sploh lahko imeli ta dogodek. Res je Zlata lisica posebna in le upam, da bo še dolgo doma pri nas.«

Dobro, da je ostala v Sloveniji glede na težave v Mariboru, kajne?

»Razmere so iz leta v leto zahtevnejše. S snegom se zatika, vremenske nevšečnosti prirediteljem povzročajo veliko težav. Toliko kot je v tej sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju že odpadlo tekem, jih prej še ni. A vidite, podnebne razmere so drugačne kot nekoč, muhasto vreme povzroča preglavice. Ponekod je snega preveč, pa imajo drugačne težave. Predvsem si želim, da obdržimo Zlato lisico, da enotno podpremo dogodek, ne pa da se ljudje na račun drugačnega razmišljanja pri tem razdelijo.«

Koliko spremljate tekme v alpskem smučanju?

»Zdaj bi se vam zlagala, če bi dejala, da gledam vse tekme. Ko sem doma, se potrudim, da pospremim smučarsko dogajanje. In četudi se mi ne posreči pogledati sleherne tekme, se pozanimam za rezultate, tako da sem dejansko informirana. Spremljam tudi druge športne dogodke, ne le teh v alpskem smučanju.«

Katere najraje?

»Že vrsto let natančno sledim biatlonu in se potrudim, da ogleda tekme ne zamudim. Rada gledam kolesarske dirke, predvsem zdaj, ko imamo Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. In druge. Res imamo noro močan rod vrhunskih kolesarjev, užitek jih je spremljati.«

Kako gledate na naš sedanji smučarski rod?

»Seveda navijam zanj, gledam alpsko smučanje, tudi če naših ni v vrhu. Denimo zdaj v moških hitrih disciplinah, ali pa takšno tekmo, kot je bil sobotni veleslalom v Kranjski Gori. Jasno, da si vedno želiš uspeh rojakov, ni pa to preprosto in samoumevno.«

Ne glede na ta razplet današnje tekme je prav posebna smučarka sedanjega časa Mikaela Shiffrin, v moški karavani je denimo izjemen Marco Odermatt. Kako ju ocenjujete, lahko povežete kakšne vzporednice z vašim tekmovalnim obdobjem, kako je v konkurenci izjemnih šampionov?

»V mojem času je res prevladovala Vreni Schneider, druge Švicarke so blestele v hitrih disciplinah in bile domala nepremagljive. Kot tekmica greš vsakič znova v štartno hišico in upaš, da boš hitrejša od prve favoritinje. Tako si rečeš: vsi smo ljudje, tudi ona, vsak je premagljiv. Če pa je nekdo tako prepričljiv, kot je bila nekaj časa Vreni, se ji lahko le prikloniš.«

Smučate za svoje veselje?

»V tej sezoni mi še ni uspelo, upam, da bom kmalu na smučkah. V prejšnji sezoni sem bila nekajkrat, ni to nek presežek, grem pa še vedno rada na sneg.«

Kam se odpravite smučat zase?

»Največkrat sem tukaj v Kranjski Gori, lahko pa bi me videli tudi na katerem od bližnjih smučišč čez mejo.«