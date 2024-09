Lov na končnico in obstanek v ligi ABA

V novi, razširjeni podobi se liga ABA vrača pod regionalne košarkarske obroče, tokrat se bo za naslov prvaka potegovalo 16 moštev. Tudi Cedevita Olimpija, ki po spodbudnem pripravljalnem obdobju znova meri vsaj na uvrstitev v končnico, potihem še višje, in Krka, ki je po zaslugi širitve kljub zadnjemu mestu v minuli sezoni obstala med elito.

Po lanski podpovprečni sezoni so v Stožicah obrnili nov list, s prihodom športnega direktorja Chechuja Mulera in trenerja Zvezdana Mitrovića so na novo postavili temelje strokovnega dela. Zmaga na superpokalnem srečanju s Krko je bila »nujna«, a tudi bolj zanesljiva od pričakovanj, v porazih z evroligašema Panathinaikosom in Bayernom so bili vidni obrisi ekipe, ki bi na regionalnem nivoju lahko konkurirala za vrh.

»Zadovoljen sem s pripravljalnim obdobjem, Joan Beringer in Lovro Gnjidić sta vprašljiva zaradi viroze, preostanek ekipe pa je zdrav,« za začetek pojasnjuje Mitrović, ki je po superpokalnem srečanju razmišljal takole: »Igralci so se dobro odzvali na treninge in pokazali dovolj agresivnosti predvsem v obrambi, ritem smo ohranjali do konca. A proti FMP-ju bo zgodba povsem drugačna, že za uvod nas čaka težko gostovanje v Srbiji, razpored nam ni bil najbolj naklonjen. Prva tekma je vedno loterija, lahko dobro začneš, pa te nato čaka slaba sezona, velikokrat je bilo tudi obratno.«

Moštvo je zelo solidno, morda še več kot to

S 16 ekipami jadranska liga dobiva širino in je bližje evroligaškemu formatu. Uvodni poraz v Beogradu bi bil nezaželen, a ne bi pomenil katastrofe. Ekipa Cedevite Olimpije je z obetavnimi tujimi okrepitvami (Devin Robinson, Brynton Lemar) in domačo okrepitvijo Aleksejem Nikolićem sestavljena uravnoteženo. Domet predvsem tujih igralcev bodo pokazali močnejši nasprotniki, kako sestavo ekipe ocenjuje Mitrović? »Seveda bi si želel še nekaj okrepitev, a lahko rečem, da smo s proračunom, ki nam je bil na voljo, dobili zelo solidne igralce ali še več kot to, tudi karakterno so se pokazali na visoki ravni.«

V pogovorih s predstavniki kluba je zaznati previden optimizem. »Najprej želimo z dobrimi igrami dvigniti apetite, potem se bomo pogovarjali, če lahko s kakšno dodatno okrepitvijo dosežemo še višje cilje,« zaključuje izkušeni Mitrović, ki je v Ljubljano prinesel svež veter.

V Novem mestu je zgodba nekoliko drugačna, Krka je obdržala jedro lanske ekipe, za dobro okrepitev se je doslej izkazal Španec Marc Garcia. »Ko sem bil v Heliosu, smo prav tako visoko izgubili superpokal, pa smo nato odigrali zelo dobro sezono. Čim prej se moramo navaditi na agresivno igro tekmecev,« poudarja trener Dejan Jakara.

Krka bo novo sezono začela v nedeljo ob 19. uri, ko v dvorano Leona Štuklja prihaja beograjska Mega, Cedevita Olimpija bo v dvorani Železnik pri FMP-ju gostovala dve uri kasneje.