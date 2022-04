Luke Dončića ne bo nihče presegel

O Robertu Prosinečkem športni navdušenci vedo domala vse. Hrvat je nogometni velikan v pravem pomenu besede. Pri 21 letih je na klubski ravni dosegel vse, kar je mogoče.

S slovesom najboljšega mladega nogometaša na svetu je odšel v Madrid, pri 53 letih sta Ljubljana in Olimpija že drugič postali njegov dom. Danes bo prvič v vlogi trenerja na velikem derbiju v Ljudskem vrtu.

Še pomnite svoj prvi derbi v Ljudskem vrtu?

»Kako se ne bi, 3:1 ali 3:0 je bilo. Blaž Puc je zabil tretji gol, drugi je bil avtogol. Jaz sem dosegel prvega. Ampak vem tudi, da je bil Maribor prvak. Za Bežigradom smo igrali neodločeno.«

Ali Olimpijin niz devetih derbijev brez poraza bolj obremenjuje Olimpijo ali Maribor, ki ima že kompleks?

»Številke ne razkrivajo tega, da Olimpija v tem obdobju ni bila prvak. Kaj pomenijo zmage, če nisi prvi. A tudi derbi je pomemben, pomerila se bosta največja kluba. Moj motiv je, da se Mariborčanom približamo na štiri točke zaostanka, s čimer bi še povečali pritisk na vijolične. Neodločen razplet bi najbrž pomenil slovo od naslova prvaka. Ampak o tem, da bomo težko prvaki, sem govoril, ko sem prišel. Ne bomo pa se vdali. V Ljudski vrt prihajamo z uresničljivo željo, da bi igrali dober nogomet in premagali Maribor.«

Kakšnemu Mariboru se boste postavili po robu?

»Mariborčani ima najboljšo polkontro, njihovi prehodi in spremembe ritma so hitri. Ustreza jim, če imajo veliko prostora, napadajo po bočnih položajih in imajo Ognjena Mudrinskega, ki je v strelski formi in zadene vse, kar sproži. A imajo tudi težave, ko jih tekmeci stisnejo in imajo večjo posest žoge.«

V Ljubljano niste prišli za kratek čas.

»Nisem prišel le za sedem tekem, sprejel sem izziv, ki so mi ga predstavili v klubu. Mladen Rudonja je predsednik in moj prijatelj. V slovenski ligi mora Olimpija napadati, v Evropi je lahko drugačna, ker so tudi tekmeci drugačni. Nekaj več želimo narediti tudi v Evropi, a prva zahteva je biti najboljši v državi in vzeti primat Mariborčanom.«

Slovenski nogomet ...

»Kar vprašajte me, kar koli želite, vse poznam.«

Brane Oblak je bil tudi za vas preteklost, Srečko Katanec sopotnik, Zlatko Zahović tekmec. Kako jih vidite?

»Oblak je bil moj trener pri Olimpiji. Ko sem prišel, sem se želel srečati z njim, a mi je povedal, da živi v Kopru. Da bova šla na kosilo, ko bo prišel v Ljubljano. S Srečkom sem igral v reprezentanci. Zaho? Kdo ga ne bi poznal. Igral je za velike klube, največje. Ne bom rekel, da je on naredil Maribor, ampak v njegovem obdobju je igral v ligi prvakov, evropski ligi. O njem vem vse. Je najboljši.«

Kdo od zdajšnjih najboljših slovenskih nogometašev, če izpustiva vratarja Jana Oblaka, je po vašem okusu?

»Miha Zajc. On je tip igralca, ki bi ga rad imel v Olimpiji, v Turčiji dobro igra in zabija gole. V reprezentanci ni najbolje izkoriščen. Tudi tisti, ki igra v Nemčiji. Kevin Kampl, kajne? On dela razliko na igrišču.«

Veljate za strastnega košarkarskega navdušenca. Dallasu z Luko Dončićem kaže dobro?

»Od nekdaj obožujem košarko in sem velik privrženec lige NBA. Podrobno spremljam vsako potezo, gibanje in prepoznam kakovost, nekaj več. Znova stavim na Milwaukee. Luka? Sem Hrvat, podrobno spremljam vse hrvaške igralce in tudi druge iz nekdanje države. Vemo, kaj nam Hrvatom pomeni Dražen Petrović, ampak Luka je z drugega sveta. On je drugačen od vseh igralcev iz nekdanje skupne države, ki so igrali v ligi NBA. Luka bo presegel vse. Neverjeten je, dosega trojne dvojčke, kot jih vsi skupaj prej niso. Star je komaj 23 let, mislim, da ga ne bo nihče presegel.«