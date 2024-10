Ljubljančanke na koncu le strle Norvežanke

Norvežanke so v rokometu aktualne olimpijske in evropske prvakinje, v finalu lanskega svetovnega prvenstva so izgubile s Francozinjami. V skladu norveške reprezentance je sedem igralk kluba Storhamar, vratarki Eli Marie Raasok in June Krogh, levo krilo Kristin Venn, srednja zunanja igralka Mia Svele, desna zunanja Mathilde Rivas Toft, leva zunanja igralka Kjerstin Boge Solås in krožna napadalka Ane Høgseth, resda pa nobena od njih ni bila v izbrani vrsti, ki se je v Parizu okitila z olimpijskim zlatom. In zasedbo Storhamarja, po štirih krogih trenutno tretjeuvrščeno ekipo norveškega prvenstva, je v 4. krogu skupinskega dela letošnje sezone lige prvakinj ugnala zasedba Krima Mercatorja. Mednarodno pisana ljubljanska vrsta, v ekipi Storhamarja je edina tujka krožna napadalka Olivia Löfqvist iz Švedske, je v Stožicah slavila s 25:23 (11:12) in vpisala še četrto zaporedno zmago v letošnjem tekmovanju.

Ljubljančanke so obračun s Storhamarjem iz mesta Hamar blizu Osla, ta klub ima poleg rokometne še sekcije za hokej, nogomet in umetnostno drsanje, odlično odprle. S trdno obrambo in raznovrstno igro v napadu so v četrti minuti povedle s 4:1, a nato se jim je povsem ustavilo. Norveške rokometašice so jih štiri minute kasneje ujele pri izidu 4:4. V 18. minuti je Storhamar prvič na tekmi povedel s 6:5, po izenačeni predstavi pa so Norvežanke dobile tudi prvi polčas z 12:11. Še v 51. minuti je Storhamar vodil z dvema goloma razlike (20:22). Ljubljanski klub je vrnil udarec, štiri minute kasneje je bil po dveh golih črnogorske krožne napadalke Tatjane Brnović izid spet takšen, da ni bilo zmagovalca.

Izkušnje veljajo

V dvorani Stožice se je nato do zadnjega piska sirene odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih obračuna pa je bilo na strani Ljubljančank nekaj več udarnega znanja za zmago s 25:23. V Krimovi vrsti je bila najbolj učinkovita Francozinja Tamara Horaček s sedmimi goli, Tamara Mavsar in Alja Varagić sta jih za zmago prispevali po pet, brazilska vratarka Barbara Arenhart je zbrala 12 obramb. Krim s Ferencvarosem z osmimi točkami vodi na razpredelnici skupine A lige prvakinj, naslednji dvoboj pa bo odigral v soboto, ko bo gostil romunsko CSM Bukarešto.

»Čestitke ekipi Storhamarja za vrhunsko delo, igrala je odlično. Pričakovali smo zahtevno tekmo in vesel sem, da smo ostali stabilni tudi v težkih trenutkih. V zadnjih desetih minutah smo si priigrali delni izid 5:1,« je povedal trener Krima Mercatorja Dragan Adžić. Levokrilna igralka Tamara Mavsar pa je dodala: »Čestitke tekmicam za odličen boj. V tej sezoni opravljajo neverjetno delo, na zadnjih tekmah smo videle, da so vedno na visoki ravni, ne glede na to, da denimo rezultatsko zaostajajo za veliko golov. Bila je res zahtevna tekma, odločile so izkušnje, saj v ligi prvakinj igramo že vrsto let.«