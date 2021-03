Lauri Unuk kot prvi Slovenki uspel izjemen dosežek (FOTO)

Laura Unuk je z današnjo zmago na turnirju Cvet Mediterana na Reki in z "živim" ratingom nad 2400 izpolnila še zadnji pogoj za osvojitev naziva mednarodnega mojstra, kar ji je uspelo kot prvi slovenski šahistki v zgodovini. Danes je najprej z belimi figurami ugnala rojakinjo Ivano Hreščak, nato s črnimi Olgo Zimino iz Italije.



»Samo še ta rating sem potrebovala in končno mi je uspelo. Samo 'live' rating je moral biti prek 2400, ampak se bom potrudila, da bo tudi na papirju tako na koncu turnirja,«je sporočila Laura Unuk. Enaindvajsetletna študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo igra na tekmovanju z nazivom ženske velemojstrice.



Tradicionalni ženski turnir na Reki z udeležbo desetih šahistk poteka med 7. in 13. marcem, nastopa tudi tretja slovenska šahistka Petra Kejžar. Unukova je prvi dan turnirja celo točko osvojila proti Hrvatici Mirjani Medić, v ponedeljek pa še proti drugi domačinki Ani Berke. Danes je nadaljevala serijo še z dvema omenjenima zmagama.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: