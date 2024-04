Kot da bi si Celjani želeli dramo

Zadišalo je po srhljivem zaključku 1. SNL. Vodilni Celjani so v 32. krogu presenetljivo izgubili proti Domžalčanom in imajo pred nedeljskim domačim derbijem proti Olimpiji devet točk prednosti. Ljubljančani so si rane po sredinem porazu proti največjim tekmecem zacelili s petimi goli proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju, Mariborčani pa so spomladansko renesanso v 32. krogu nadaljevali s tremi goli proti Rogaški.

Kot da bi si Celjani želeli še nekaj drame. Domžalčan Jošt Pišek jim je zadal dva lepa udarca, ki ne spreminjata bistveno izhodišča: Celjani lahko v nedeljo potrdijo lovoriko. Dovolj bi bil že neodločen izid. Na dnu ostaja status q, načrte Radomelj je skazila Mura.

Dva gola Piška Izidi 32. kroga: Celje – Domžale 2:3 (Matko 20.; Bobičanec 70.; Pišek 54., 83., Stuparević 64.; rdeči karton: Popović 87., 2RK, Celje), Olimpija – Aluminij 5:0 (Durdov 19., 55., L. Jovanović 48. avt., Brest 75., Pedro Lucas 80.), Maribor – Rogaška 3:0 (Jakupović 49., J. Repas 69., Iličić 79., 11-m), Kalcer Radomlje – Mura 1:2 (Korun 37.; Maroša 8., Čakš 73.), Koper – Bravo Kostel večerna tekma; vrstni red strelcev: 16 – Jakupović (Maribor), 15 – Matko (Olimpija), 12 – Soudani (Maribor). Pari 33. kroga: Domžale – Maribor, Bravo – Radomlje (oba 27. t. m.), Celje – Olimpija, Rogaška – Kope (oba 28. t. m.), Mura – Aluminij (29. t. m.).

Zeljković ni bil evforičen

Strelsko prepričljivi zeleno-beli in vijolični so v drugih polčasih strli Kidričane in Slatinčane, pri čemer so bili prav zadnjeuvrščeni do nesrečnega drugega gola (po strelu Petra Agbaja se je žoga odbila od prečke v hrbet 18-letnega vratarja Lana Jovanovića in odkotalila v mrežo) veliko bolj enakovredni. Ljudski vrt? Nov spektakel in znova dopadljivi vijolični. Spomladanska bilanca 30 točk od 39 možnih z razliko v golih 30:5 pove vse. Olimpija je osvojila 26 točk, Celjani 25.

»Iz psihološkega vidika je bila težka tekma. Takšno lahko le izgubiš, če zmagaš, je nekaj normalnega. Takšne tekme je težko igrati. Aluminij je že velikokrat presenetil,« ni bil prav nič evforičen trener Ljubljančanov Zoran Zeljković. Svojega statusa ni bistveno izboljšal, za svoje preživetje po koncu sezone bo moral imeti tudi veliko sreče in dobre lobiste, česar v vodstvu kluba ne skrivajo.