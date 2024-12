Kolesarski zvezdnik trčil v poštno vozilo! Zlomil ključnico, kolo prelomljeno na pol (FOTO)

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je po pisanju belgijskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, na treningu trčil v stoječe poštno vozilo. Po trku so ga vidno pretresenega prepeljali v bolnišnico Erasme v Anderlechtu.

Dvakratni olimpijski prvak iz Pariza je nesrečo doživel danes zjutraj med treningom severno od Bruslja. Po pisanju belgijskih medijev, med njimi tudi Het Nieuwsblada, se je v Oetingenu zaletel v vrata vozila, ko je prehiteval poštno vozilo, poštar pa je nenadoma odprl vrata in trk je bil neizbežen.

O silovitosti trka priča podatek, da se je Evenepoelovo kolo pri tem na prelomilo na pol, to pa kažejo tudi posnetki na družbenih omrežjih.

Zlomljena ključnica

Evenepoel je bil pri zavesti in v sedečem položaju, preden so ga na nosilih odnesli v reševalno vozilo in odpeljali v bolnišnico v Bruslju. Po prvih podatkih ima kolesar zlomljeno levo ključnico in poškodovano zapestje. Oglasili so se tudi s pošte, kjer so kolesarju zaželeli, da bo obseg poškodb čim manjši in da dodali željo, da naj čim prej okreva.

Štiriindvajsetletni kolesarski as je po nekaj dnevih oddiha, na povabilo moštva Alpine je obiskal dirko formule 1 v Dohi, želel nadaljevati priprave na sezono 2025, v kateri bo eden glavnih kandidatov za zmago na dirki po Franciji. Slednjo je izpostavil kot glavni cilj sezone.

Grdo padel že leta 2020

V letošnji sezoni je na Touru zasedel tretje mesto za slovenskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem in danskim asom Jonasom Vingegaardom. Po francoski pentlji je dobil tako cestno dirko kot vožnjo na čas na OI v Parizu.

Skupaj je v sezoni slavil devet zmag, aprila pa je tako kot Vingegaard grdo padel na dirki po Baskiji ter ostal brez idealnih priprav na kasnejšo dirko po Franciji. Grdo je padel tudi leta 2020 na dirki po Lombardiji v Italiji.