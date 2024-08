Kauzer: Včasih se mi šport zagnusi

Če je imel v ponedeljkovem finalu kanuistov Benjamin Savšek občutek, da se mu je zgodila krivica, ker so mu prisodili 50 sekund kazni zaradi domnevno namernega odbijanja količka vrat, pa včeraj kajakaš Peter Kauzer ni izbiral besed, ko je doživel podobno usodo v veslaškem centru Vaires-sur-Marne.

8. vrata so bila usodna za Petra Kauzerja, ki je prejel 50 sekund pribitka.

V polfinalu olimpijskega nastopa naj bi izpustil osma, protitočna vrata, čeprav posnetek na televiziji tega ni razkril. Glavo je res malce sklonil, a z njo vidno obkrožil rdeči količek v zraku. Ob vsej tehnologiji, VAR in sokoljih očesih se zdijo takšne nejasnosti zares banalne in stvar preteklosti.

»Ne vem, kaj mi očitajo. Sodniki se nočejo pogovarjati, nočejo pokazati, kaj sem storil narobe. Prepričan sem, da je bilo vse po pravilih,« je po poročanju STA menil Hrastničan, ki bi se s časom 92,80 kot sedmi zanesljivo uvrstil v finale in imel v njem dobre možnosti, da bi na svojih petih olimpijskih igrah prišel do druge kolajne, potem ko je bil srebrn leta 2016 v Riu.

Na tak način včasih izgubim upanje nad tem športom.

Še zlasti, ker se je finale razpletel presenetljivo, najboljši je bil namreč 30. s svetovne lestvice, Italijan Giovanni De Gennaro, drugi mladi domačin Titouan Castryck in tretji Španec Pau Echaniz. Razočarana sta bila nekdanja prvaka, Britanec Joseph Clarke (Rio) in Čeh Jiři Prskavec (Tokio), ki sta zamudila priložnost, da bi postala prva kajakaša z dvema zlatima kolajnama na desetih olimpijskih tekmah kajakašev v slalomu na divjih vodah.

Če si iskren, dobiš po prstih

Štiridesetletni Kauzer je že na nekaterih prejšnjih igrah in drugih večjih tekmovanjih doživel razočaranja, ampak tako velikega še nikoli. Večkrat je tudi pokazal jezo, tako čustven pa še ni bil. »Očitno je tako, če preveč na glas in iskreno poveš, da se dogajajo napake in da so nekatere odločitve nepoštene, dobiš po prstih in se znajdeš na slabi strani. Svojo olimpijsko kariero sem želel končati na boljši, lepši način. S takšno sodniško odločitvijo sem ga na najslabši možni. Ni mi vseeno,« so čustva premagala Kauzerja, ki pred kamero TV Slovenija ni mogel zaustaviti solz.

Zmagal je Italijan Giovanni De Gennaro, drugi je bil Titouan Castryck in tretji Španec Pau Echaniz.

»Niso hoteli pokazati videa, tako so se pač odločili. Vedno sem govoril, naj sodijo vsem enako, ne pa enim tako, drugim drugače,« je bil nad odnosom razočaran Kauzer. »Očitno sem vodilnim trn v peti zaradi iskrenosti in predvsem ljubezni do športa ter želje po poštenem tekmovanju. Vsi smo profesionalci, se trudimo, vlagamo življenje za to, da bi bili najboljši. Potem pa se ti zgodi tole. Ni bilo prvič. Včasih izgubim upanje nad tem športom.« je povedal nesrečni Kauzer, ki je na koncu zasedel 18. mesto. V Pekingu 2008 je bil 13., v Londonu kot favorit in nosilec zastave šesti, v Riu drugi, v Tokiu 12.

Konec? Mora prespati

Če je bolj ali manj jasno, da so bile to njegove zadnje olimpijske igre, pa še ni znano, ali je bila tudi zadnja tekma v karieri. »Ne vem, moram zbrati misli. Danes bi se mi vse skupaj zagnusilo.« Od slovenskih kajakašev ima na olimpijskih igrah poleg Kauzerja odličje še Andraž Vehovar, ki je bil drugi v Atlanti leta 1996. Tudi Vehovar je kot gost v studiu TV Slovenija dejal, da se mu je zdela kazen krivična, še celo bolj kot pri Savšku. Morda ni odveč poudariti, da sta bila na obeh tekmah favorita Francoza in oba sta prišla do kolajne ...