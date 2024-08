Kaos na tiskovni konferenci zaradi Imane Khelif: To je najbolj nora stvar, na kateri sem bil

»Nenavadno, kaotično in pretresljivo.« Tiskovna konferenca IBA je v ponedeljek, 5. avgusta, prerasla v kaos, ko je Mednarodna boksarska zveza (IBA) poskušala predstaviti svoje stališče do trenutnega spora o upravičenosti do sodelovanja v boksu.

Spor se osredotoča na udeležbo alžirske boksarke Imane Khelif in tajvanske boksarke Lin Yu-ting. Obema je bilo dovoljeno sodelovati na olimpijskih igrah, saj je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sprejel drugačna merila kot Mednarodna boksarska zveza (IBA), ki je obe športnici diskvalificirala na lanskem svetovnem prvenstvu zaradi neprimernih rezultatov testa spola.

Brez dvoma sta ženski

V ponedeljek je Imane Khelif pozvala k prenehanju »ustrahovanja«, potem ko si je zagotovila olimpijsko medaljo. Predsednik MOK Thomas Bach je v soboto vztrajal, da »nikoli ni bilo nobenega dvoma«, da sta Khelifova in Yu-tingova ženski.

MOK trenutno sicer ne priznava IBA. Pritožba IBA na to odločitev na arbitražnem sodišču za šport je bila aprila zavrnjena.

Novinar Sky Sports Geraint Hughes, ki se je v ponedeljek udeležil tiskovne konference, je opisal, kako se je dogodek odvil: »To je bila najbolj nenavadna, kaotična, zmedena in slabo organizirana mednarodna športna novinarska konferenca, kar sem jih kdaj obiskal,« je dejal.

Zamujali eno uro, kričali drug čez drugega

Začela se je z enourno zamudo in imela številne tehnične napake. Ves čas so ljudje kričali čez vprašanja in tudi čez odgovore. Več novinarjev in drugih udeležencev je ogorčenih odšlo, ne le zaradi jezika, temveč tudi zaradi tona odgovorov udeležencev IBA, predvsem predsednika Umarja Kremlja, ki je govoril v ruščini.

Pogosto se je vmešaval in žaljivo govoril o predsedniku MOK Thomasu Bachu.

Večkrat se je vmešal in komentiral domnevno upodobitev krščanstva med otvoritveno slovesnostjo, kar je prispevalo h kaotičnosti dogodka, ki se je sprevrgel v pravo farso, ko naj bi se vprašanja postavljala med govorci in ljudmi za zgornjo mizo – Chrisom Robertsom, generalnim sekretarjem IBA, Gabrielom Martellijem, ki je izvršni direktor IBA, ko gre za trenerski odbor.

Po spletu so se kot ogenj razširile laži, da je Imane Khelif moški. FOTO: Peter Cziborra Reuters

Kremljev se je vmešaval v besedo teh članov odbora in trdil, da je zagovornik žensk v športu in da skuša rešiti ženski šport, medtem ko je nadaljeval napad na predsednika MOK Bacha.

Prava farsa

Konferenca je bila po besedah Hughesa domala »farsična«, saj je prevod občasno manjkal ali pa je bil slab in počasen, kar je pomenilo, da ljudje niso vedeli, o čem je govor. Poslušati jo je bilo zelo težko, pravi.

Na konferenco je Sky Sports povabila IBA, ki je MOK ne sprejema. Odločitev, da prva ne sme organizirati olimpijskega tekmovanja v boksu ne v Parizu ne v Tokiu, so pravno podprla sodišča.

IBA je dejala, da bo na tiskovni konferenci podrobno pojasnila, zakaj je bilo leta 2023 Imane Khelif in Lin Yu-ting prepovedano boksati. »To se ni zgodilo. Povedali so nam, da sta bila v Istanbulu leta 2022 in Delhiju leta 2023 opravljena dva krvna testa,« je dejal britanski novinar.

»Nismo dobili nobenih informacij o tem, kakšni so bili ti testi. Ne vemo. Nimamo pojma, kakšni so bili rezultati teh testov. Navedli so nam le en stavek, v katerem je pisalo: 'Prepuščamo vam, da se sami odločite.' To ni dejstvo,« je povedal.

»Edina stvar, za katero so rekli, da imajo dokaze ali da so jih pripravljeni predložiti, je, da so bili opravljeni testi in da so ti rezultati prišli iz laboratorijev v Istanbulu in Delhiju. Vendar, kot pravim, nimamo preverljivih informacij o tem, kakšni so bili ti testi. In tudi če bi jih imeli, nimamo preverljivih dokazov o tem, kaj ti testi kažejo.«

Prijateljica Khelifove strastno branila boksarko

Ker ni bilo podrobno predstavljeno, zakaj Khelifova in Yu-Tingova nista smeli tekmovati na svetovnem prvenstvu, je konferenca samo še povečala zmedo.

»Mislim, da je občutek po eni najbolj kaotičnih in pretresljivih tiskovnih konferenc, kar jih pomnim, še dodatno okrnil ugled IBA,« pravi Hughes. »Proti koncu tiskovne konference je postalo jasno, da sta v dvorano prišli dve članici alžirske olimpijske delegacije, dve ženski. Začeli sta demonstrirati. Slekli sta nekaj vrhnjih oblačil in razkrili, da nosita alžirsko majico. Mahali sta z zastavo.«

»Izkazalo se je, da je ena od njiju boksarka na olimpijskih igrah, Roumaysa Boualam. Tekmuje v kategoriji do 50 kilogramov in je najboljša prijateljica Khelifive. Strastno je govorila o tem, da je bila Khelifova ob rojstvu deklica, da je bila registrirana kot deklica, da je odraščala kot deklica in kot ženska, da ima popolno pravico boksati v Parizu ter da je junakinja in prvakinja.

»V 28-letni novinarski karieri, tako pri Skyu kot prej pri BBC, sem se udeležil že nekaterih nenavadnih stvari, vendar še nikoli nisem bil na takšni tiskovni konferenci. Bila je povsem neverjetna,« je sklenil Hughes.