Po strelskem pokolu z mamino pištolo se je oglasil Trump

V četrtkovem strelskem napadu na floridski državni univerzi (FSU) v Tallahasseeju sta bili ubiti dve osebi, več je ranjenih. Gre že za šesti množični strelski napad na Floridi letos. Šef lokalne policije Lawrence Revell je povedal, da se je zgodilo okoli poldneva, univerzitetna policija pa da je nemudoma posredovala in pridržala napadalca. Med posredovanjem so strelca ranili in prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Revell je še dejal, da žrtvi nista bila študenta niti uslužbenca univerze ter da se v bolnišnici zaradi strelnih ran zdravi šest oseb, ena je v kritičnem stanju.

Floridska univerza je bila prizorišče krvavega zločina.

Šerif okrožja Leon Walter McNeil je napadalca identificiral kot 20-letnega sina svoje namestnice Jessice Ikner. Dvajsetletni Phoenix Ikner je bil študent univerze FSU. Napadalec je po ugotovitvah policije streljal s pištolo, ki jo je vzel mami, je dejal šerif. S seboj je imel še eno pištolo in šibrovko. Motiv za napad še ni znan.

O incidentu so že obvestili predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je dejal, da je seznanjen s podrobnostmi, in dodal, da je grozno, da se je to zgodilo.

Guverner Floride Ron de Santis in pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi sta prizadetim sporočila, da molita zanje.

Floridska državna univerza v prestolnici Tallahassee ima vpisanih več kot 44.000 študentov, Florida pa velja za zvezno državo, ki ima eno najbolj ohlapnih zakonodaj glede orožja v ZDA.