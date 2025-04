Laserska depilacija: vse to vpliva na bolečino in učinke

Topli meseci so čedalje bližje in pri marsikateri je tema številka ena čim trajnejša odstranitev dlačic – posebno če imamo precej poraščene noge, kot tudi v pazduhah in na bikini predelu ter smo naveličane britja in depilacije. Katere so prednosti laserskega odstranjevanja dlačic, kako deluje in kako dolgo trajajo učinki ter, ne nazadnje, komu zaupati izvedbo laserskega posega na koži?