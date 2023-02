Johan Eliasch: Opažam strast, tukaj ste videti vsi športniki

Na prizorišču SP v nordijskem smučanju v teh dneh ni živahno le na skakalnicah in tekaški progi. Sledijo si zanimivi spremljevalni dogodki, precej zanimanja je pritegnila tudi konferenca Sporto s pisano paleto gostov. Med njimi je bil tudi Johan Eliasch, od junija 2021 predsednik Mednarodne smučarske zveze.

Johan Eliasch je sodeloval na konferenci Sporto. FOTO: Vid Ponikvar, Sportida

Kot smo opazili, ste že od jutra v spremstvu vodilnih iz SZS in planiškega organizacijskega odbora zelo aktivni. Temeljito si ogledujete prizorišče, kaj ste opazili?

»Kar sem videl doslej, lahko rečem, da je v Planici prav vse na visoki ravni. Kot se pač spodobi za svetovno prvenstvo. In sploh je lepo obiskati deželo, ki se tako vzneseno loteva športa in takšnih prireditev.«

Kako pa doživljate Slovenijo in njeno pripadnost športu?

»Opažam strast in tukaj ste vsi videti kot športniki.«

Ste prinesli s seboj kakšno sporočilo za prireditelje?

»Glavno sporočilo je, da moramo biti uspešni in mikavni za trg. Ne nazadnje, tekmujemo z drugimi športnimi panogami, želimo si ohranjati pozornost.«

Kaj si pa mislite o prihodnosti zimskega športa?

»Prepričan sem o svetli prihodnosti. Seveda pa moramo temeljito pristopiti novim razmeram, tudi klimatskim. Kaže pa razmišljati globalno. Smučanje pač ni le srednja Evropa. Veliko potenciala je v Aziji, Južni in Severni Ameriki. Tako kot pri drugih športih.«

Pa se ne bojite globalnega segrevanja in zato težav pri zimskih dogodkih na prostem?

»Sestavili smo program do 2030, naredili bomo vse, da nas to, kar omenjate, ne bi prizadelo. In če se ozremo k tekmovanjem, se moramo zelo resno lotiti sestavljanja koledarja posamezne sezone, videti kdaj in na katerih prizoriščih je smiselno imeti tekme. Sneg pa si je s sodobno tehnologijo treba zagotoviti po najhitrejši možni poti.«

Vodilno vlogo pri FIS ste prevzeli v zelo zahtevnem obdobju pandemije. Prejšnji dve največji prvenstvi vaše zveze, alpsko v Cortini d'Ampezzo in nordijsko v Oberstdorfu, sta minili brez gledalcev ...

»Nisem se ustrašil izziva. Veste, doživel sem res že veliko prvenstev in olimpijskih iger. In tako letos prav uživam v lepih tekmovanjih. Ob prihodu v Planico sem pri priči opazil strast prirediteljev in verjamem, da bomo na koncu lahko govorili o uspešnem SP.«

Kako pa ste doživeli to prejšnje pod streho Mednarodne smučarske zveze v 14 sončnih dneh Savojskih Alp med alpskimi smučarji?

»To je bilo najboljše alpsko prvenstvo doslej. Jasno, temu so veliko prispevala imenitne razmere za tekme, prijazno in urejeno okolje. Bilo pa je tudi vidno, kako lahko še več naredimo za prepoznavnost pri TV in med gledalci na prizorišču.«

Zame je manjše, toda prav kompaktno prizorišče, kot je to, prav privlačno. Ozračje je pristno in to mi je všeč.

V Planici očitno ne bo rekordnega obiska ...

Kakšno pa je stanje glede ene od vaših prvih novih zamisli, ko ste postali predsednik mednarodne zveze, skupnega tekmovanja v smučarskih panogah?

»Seveda se moramo temeljito lotiti te zgodbe, se spoznati tudi s komercialnim učinkom. Pa ne gre tu le za združitev alpskih in nordijskih disciplin, tu moramo priključiti še deskanje, smučanje prostega sloga, telemark. Le biatlona zaenkrat ne bi dodali, ker bi šlo za uradno ime Igre FIS in tako bi imeli le tiste panoge, ki so uradno pod našo streho. In če tako pomislite, bi bile to zares že zimske olimpijske igre v malem. Imeli bi jih, prav tako kot OI, na štiri leta, seveda v zimi, ko ne bi bilo naših svetovnih prvenstev.«

Kako pa gledate na rdečo luč športnikom iz Belorusije in Rusije?

»To je zelo težka tema. Treba je upoštevati mednarodne smernice, odločitve Združenih narodov. Vem pa, da ni enotnega mnenja. Predvsem nordijske države in tudi nekatere drugod po Evropi so zelo odločno proti vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov k smučarski družini. Predvsem pa športnike ne smemo pustiti v roke politikov in orožja, ker bi s tem uničevali poslanstvo športa.«