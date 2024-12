Janja, Tadej in nogometaši so spet na vrhu

O tem, da slovenska športna srenja iz leta v leto podira mejnike, je za domačo javnost že kar samoumevno, svet pa dejansko občuduje ta fenomen asov iz dežele dobrih dveh milijonov prebivalcev na sončni strani Alp. In ti so zablesteli tudi v iztekajočem se letu 2024, o čemer smo se lahko prepričali tudi sinoči na tradicionalni prireditvi Športnik leta v Cankarjevem domu.

Osrednji junaki prireditve so bili tisti, ki jih je Društvo športnih novinarjev Slovenije izbralo za najboljše: torej med posamezniki v moški konkurenci kolesar Tadej Pogačar, med našimi športnicami plezalka Janja Garnbret ter v ekipni razvrstitvi slovenska nogometna reprezentanca.

Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu FOTO: Denis Balibouse/Reuters

In zanimivo je, da so pred enim letom v prestižni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma navzoči z glasnim aplavzom pozdravili razglasitev enakih zmagovalcev. Tako so prvi zvezdnik kolesarskega sveta, kraljica plezalnih sten ter moštvo, ki se je v izjemni konkurenci reprezentanc na euru pokazalo v konkurenčni luči, ubranili svoje lovorike. Aplavza sta bila deležna tudi Žiga Lin Hočevar, veliki up na divjih vodah, ki je prejel nagrado za najbolj obetavno športno osebnost leta, ter športnik invalid leta Franček Gorazd Tiršek.

5 lovorik športnice leta je že doslej prejela Janja Garnbret.

Svečano v izbrani druščini

Občudovanja pa so vredni tudi tisti, ki so se v glasovanju razvrstili od 2. mesta naprej, denimo košarkar Luka Dončić, jadralec Toni Vodišek, kolesar Primož Roglič, osrednja asa nogometne izbrane vrste Jan Oblak in Benjamin Šeško, judoistki Andreja Leški in Kaja Kajzer, atleta Kristjan Čeh in Lia Apostolovski, smučarska skakalka Nika Prevc, rokometaši, odbojkarji ter vsi drugi, ki točk tokrat niso prejeli, pa so pogosto privabljali rojake na tribune športnih aren ali prikovali pred zaslone v domači sobi.

Slovenski nogometaši (na fotografiji Benjamin Šeško) so se imenitno borili v osmini finala eura proti odličnim Portugalcem. FOTO: Leon Vidic

Lepo in prav svečano je bilo v izbrani druščini, vnovič smo spoznali, kako bogata je slovenska športna scena. Kajti ni šlo le za stisk roke Janji Garnbret ali Matjažu Keku, režiserju novega odmevnega poglavja nogometne reprezentance, temveč tudi za občudovanje tistih, ki so v preteklih desetletjih pisali izjemne športne zgodbe.

Dve uri pred prireditvijo je najboljše v predsedniški palači sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je bila nato tudi častna gostja Športnika leta 2024. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je ob tej priložnosti podelil tudi najvišja priznanja krovne športne organizacije v olimpijskem letu, plakete so dobili trenerji najuspešnejših športnikov.