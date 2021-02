Jakov je sposoben za vrhunski izid

Po včerajšnjem prostem dnevu bo danes spet završalo na 52. svetovnem prvenstvu v biatlonu. Na Pokljuki bo najprej ženska tekma na 15 km (12.05), za njo pa moški trening za jutrišnjo dolgo preizkušnjo na 20 km. Pred nadaljevanjem prvenstva smo se pogovarjali z Urošem Velepcem, glavnim trenerjem slovenske moške izbrane vrste.



Kako bi se iz slovenskega zornega kota ozrli k dozdajšnjim štirim tekmovalnim dnevom?

»Videli smo in dobre in slabe plati, po navadi je tako na velikih tekmovanjih, ne bi pa se lotil komentiranja dosežkov ženske vrste, ker z njo v sezoni nisem delal in ne poznam natančno njenega programa. Lahko pa se ozrem k tisti mešani štafeti za uvod, v kateri smo pač tekmovali skupaj. Tam je Jakov Fak korektno opravil prvo nalogo, Klemen Bauer je predal 8., kar je bilo prav solidno, Polona Klemenčič nato ni zgrešila tarče, za mladinko Živo Klemenčič pa je bil to prvi nastop na veliki tekmi. Končno 16. mesto med 27 ekipami je bilo realno.«



In nato je sledil moški sprint, v katerem je ob vsem spoštovanju do najboljšega izida dotlej Mihe Dovžana v slovenski športni javnosti odmeval predvsem Fakov ponesrečen nastop – kako zdaj gledate na to?

»Tu ni kaj skrivati, Jakov je naš edini biatlonec, ki se lahko bori za kolajne, oči tako stroke kot navijačev so uprte vanj. Zanj uvrstitvi iz sprinta in zasledovanja (obakrat 35. mesto, o. p.) nista dobri, ker vemo, kam spada in kako visoko je bil doslej v sezoni. Miha je denimo zelo pozitivno presenetil, Rok Tršan je kot 47. še vedno krepko v prvi polovici nastopajočih, Klemen Bauer pa pač plačuje davek zaradi zadnje okužbe z virusom.«



Nikakršnega dvoma ni, da je prav ta Pokljuka za vso biatlonsko karavano vrh sezone, za vas pa še posebno, ker ste doma.

»Nedvomno. S tistimi biatlonci, s katerimi delam, smo zavestno dvigovali formo za prvenstvo. In sploh če je to doma, moraš ravnati drugače kot po navadi. Vsi izidi so bolj pod drobnogledom. Miha še nikdar ni bil tako visoko, Rok je boljši, kot je bil prej. Klemen je žal zbolel, Jakov v tej sezoni trenira drugače in po programu Norvežana Oleja Vigna Hattestada.«



Kako gledate na to?

»Nisva se sprla, nikakor ne. Pristopil je pred sezono in mi dejal, da bi šel po drugačni poti. Če gre za tekmovalca s toliko izkušnjami, zmagami in uvrstitvami na stopničke, mu ne moreš ničesar oporekati. In doslej v sezoni se je ta program izkazal kot dober. Jakov se je vrnil na stopničke, med deseterico je v svetovnem pokalu, kar je v konkurenci biatlona vrhunsko.«



Le na tem prvenstvu mu doslej, z izjemo tistega spodobnega nastopa v mešani štafeti, ni šlo. Pravzaprav že na četrtem velikem tekmovanju zapored, po OI 2018 ter SP 2019 in 2020, ne blesti na začetku. Kako zdaj naprej? V sredo je pomemben nastop na 20 km.

»Za zdaj pri Jakovu težko ocenjujem, ker nimam toliko vpogleda v njegov program, če mi pa kaj ni všeč, mu takoj povem. Pa ne le njemu. Jaz sem plačan, da govorim tekmovalcem tudi tisto, česar nočejo slišati. Je pa pri Jakovu najbolj pomembno, da se umiri in zbere za nadaljevanje prvenstva. Prepričan sem, da bo tudi lahko še vrhunski.«

