Iz rezultatske muhe narediti slona: deskarji želijo na Rogli popraviti vtis

Rogla bo jutri spet tekmovalno pričakala alpske deskarje. Ob 9. uri se bodo začele kvalifikacije, ob 13. pa izločilni boji predzadnje tekme v tej sezoni svetovnega pokala, udarilo se bo v paralelnem veleslalomu. Slovenski reprezentanti z letošnjo zimo ne morejo biti zadovoljni, po udarnem začetku, drugem mestu Tima Mastnaka v paralelnem slalomu v Winterbergu in zmagi Glorie Kotnik v Cortini, v nadaljevanju ni bilo vrhunskih dosežkov. Niti na svetovnem prvenstvu v Bakurianiju ni bilo presežka, zato bo Rogla priložnost za izboljšanje vtisa.

Po vrnitvi s SP so imeli Slovenci kar nekaj časa za pripravo na domačo preizkušnjo, saj sta odpadli tekmi za svetovni pokal v Piancavallu in Livignu. Proga Jasa je že dala zadovoljstva Slovencem, Žan Košir je leta 2021 vpisal zadnjo slovensko moško zmago v svetovnem pokalu, pred tem je bil še po dvakrat drugi in tretji. Mastnak je lani prideskal na tretjo stopničko in se naposled na domači Rogli zavihtel na zmagovalni oder. »Vsi imamo željo pred domačimi gledalci doseči vrhunski rezultat. A v našem športu je težko kaj obljubljati, še posebej na domači progi,« pravi olimpijski podprvak iz Pekinga. »Jasa je sprinterska proga, na kateri se vsaka napaka kaznuje. Zaradi dolžine in tudi ne pretirane zahtevnosti jih je težko popraviti. Zato je recept za uspeh to, da se izogneš napakam,« je dodal Mastnak.

Na vse ali nič

Kako pa ocenjuje sezono? »Nimam si česa očitati. Z izjemo januarskega obdobja po bolezni sem imel ves čas občutek, da sem hiter. Imam ga še zdaj, a v našem športu včasih to ni dovolj. Letos se mi dejavniki preprosto niso pokrili, tekme so bile v slabih razmerah, v katerih se nisem znašel. Tako je bilo tudi na svetovnem prvenstvu,« je analiziral Mastnak.

»Veselim se, da bom spet tekmoval doma. Ne vem, kakšne bodo razmere, vem pa, da bom šel na vse ali nič,« napoveduje trikrat žlahten na OI Žan Košir. »Na treningih smo imeli hude in izenačene boje z Avstrijci. Vsi smo to vzeli kot tekmo, zato menim, da je bilo zelo koristno,« pa pravi Rok Marguč. S treningi je zadovoljna tudi olimpijsko bronasta Gloria Kotnik, ki ji je tekmovalno zimo presekala poškodba in operacija kolena. No, na Rogli bo sicer prvič letos nastopila tudi dvakratna olimpijska prvakinja, Čehinja Ester Ledecka.