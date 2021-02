Iz domače hiše na pokljuški sneg

Teden predstavitev slovenskih udeležencev prihajajočih svetovnih prvenstev se je nadaljeval z biatlonsko zgodbo, ki pa je prav posebna: osrednje tekmovanje sezone bo tokrat kar doma. Biatlonski šampionat se bo začel v sredo, 10. t. m., spored za uvod ponuja preizkušnjo mešanih štafet. Na startni črti bo tudi Jakov Fak, vnovič udarni in realno spet edini slovenski adut za kolajno.

»Cilj kolajne je visok, toda če o njej ne razmišljamo, je ne moremo niti doseči,« je poudaril Janez Ožbolt, vodja izbrane vrste in kot reprezentant tudi udeleženec edinega biatlonskega svetovnega prvenstva doslej pri nas februarja 2001 na Pokljuki. Ob omembi napada na kolajno je dodal še cilj dveh moških uvrstitev med najboljših 15, dveh med najboljših 30 ter vsaj ene ženske med 25. Eni od štafet pripada cilj mesta med elitno osmerico.



Jasno je, da se rdeča nit, ko s slovenskega zornega kota omenjajo uvrstitev na stopničke, suče vedno znova okrog Faka. Nazadnje je stal na odru najboljših treh pred tremi leti na olimpijskih igrah v Južni Koreji (2. mesto na 20 km), nato ga v zimah 2018/19 in 2019/20 nikdar ni bilo med izbrano trojico. »Če pomislite, da sem se nazadnje v Anterselvi po treh letih spet vrnil na stopničke, je to v pričakovanju prvenstva spodbudno. Na dlani pa je, da mi to še ničesar ne zagotavlja. Veliko tekmovanje pač zahteva posebno zbranost,« se dobro zaveda izkušeni 33-letni reprezentant in kot prav posebno omeni tudi spoznanje, da bo prvič doslej na vrhuncu biatlonske zime tekmoval na domači Pokljuki. Ko je bilo tu prvič prvenstvo, se je kot trinajstletnik komaj dobro spoznaval s tekaškimi smučmi in puško ... Virusu se je doslej izognil »Saj si na slehernem tekmovanju želiš biti konkurenčen, a domača zgodba je drugačna od tistih po svetu. Nikakor pa ne bo preprosto, tudi proga je zdaj na Pokljuki zahtevnejša kot nekoč, več je ovinkov, zato bo treba v vsej hitrosti ohranjati tudi previdnost,« je dejal dvakratni svetovni prvak (Ruhpolding 2012, Kontiolahti 2015) in si predvsem želi ostati zdrav. Ob Poloni Klemenčič je edini pri slovenski reprezentanci, ki se je doslej izognil okužbi s koronavirusom. V teh dneh se bo do ponedeljka vsak dan vozil na stadion iz domače hiše v Lescah, nato se bo v pričakovanju sredinega starta preselil v reprezentančni bazni tabor pokljuškega penziona Jelka. »Prav ustreza mi, da je zdaj tako. Sem z družino, postorim še kaj drugega, za kar običajno ob pripravah v tujini ni možnosti, tako sem hkrati tudi bolj sproščen, ker mi misli ne uhajajo le k biatlonu,« je obrazložil in dodal tisto, kar smo slišali pravzaprav od vseh v slovenskem taboru – da bi najvišjo raven sezone dosegel prav na svetovnem prvenstvu med domačimi smrekami gorenjske planote ...



Slovenska reprezentanca za SP na Pokljuki; moški: Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan, Alex Cisar, Lovro Planko, Anton Vidmar; ženske: Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Lena Repinc, Živa Klemenčič, Nika Vindišar.

