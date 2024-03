Toliko je Ivanišević zaslužil v času sodelovanja z Novakom

Razhod je bil prijateljski, najboljši teniški igralec vseh časov Novak Đoković se je z ganljivimi besedami poslovil od prijatelja in sodelavca Gorana Ivaniševića, zdaj pa čakamo, kakšni so nadaljnji koraki. Za začetek smo bili priča, da Novak trenira z Nenadom Zimonjićem, videli pa bomo, ali bo nekdanji selektor Davis Cupa reprezentance Srbije zamenjal Hrvata.

Številne je zanimalo, koliko je Ivanišević zaslužil v času sodelovanja z Novakom, številka pa ni javna. Navedeno je, da je plača Gorana Ivaniševića znašala med 6000 in 10.000 evri na teden, kar je na letni ravni že precejšnja razlika, tj. znesek se giblje med 300.000 in 500.000 evri.

Zraven sodijo tudi bonusi za zmage na turnirjih, špekuliralo pa se je, da Ivanišević prejema delež zaslužka Novaka Đokovića iz nagradnega sklada na turnirjih. Najpogostejša ocena je, da je prejel 10 odstotkov tistega, kar zasluži najboljši na teniškem igrišču. Glede na to, da je v minuli sezoni le Novak presegel 10.000.000 evrov s turnirjev, naj bi številka za Ivaniševića znašala okoli 1.000.000 dolarjev.

Kar zadeva samo plačo, je ta preko 2.000.000 evrov, lahko pa tudi do 4.000.000 evrov za teh šest let sodelovanja. Z milijonskimi bonusi in 20.000.000 dolarjev, ki jih je v svoji igralski karieri zaslužil s tenisom, Ivaniševiću ni šlo slabo, poroča mondo.rs.

