Đoković tega treninga še dolgo ne bo pozabil: družbo mu je delala velika zvezdnica (VIDEO)

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je brez dvoma eno izmed največjih športnih imen v tem tisočletju. Marsikdo si zato danes želi biti v njegovi družbi. Tudi nekateri znani športniki in športnice si tega očitno želijo. V teh dneh se mu je na treningu pridružila nekdanja profesionalna smučarka Lindsey Vonn.

Kot je videti v videu, ki ga je Vonnova objavila na instagramu, smeha na tem skupnem treningu ni manjkalo. »V telovadnici sem dobila popolno izkušnjo @djokernole (op.a. Novaka Đokovića) ... uživali smo! Hvala tebi in tvoji ekipi, da ste mi dovolili, da se pridružim, vedno obožujem nov izziv. Zdaj moram trenirati za takrat, ko bova skupaj igrala tenis! Mislim, da si ti že zdaj pripravljen na smučanje,« je k videu zapisala smučarska zvezdnica.

Ali bo Novak res v kratkem stopil na smuči, bomo še videli. Je pa lahko smučanje morda preveliko tveganje zanj, saj bi bil ob kakšni poškodbi na snegu lahko hitro za dlje časa odsoten s teniških igrišč. Tega si ta hip zagotovo ne želi, saj so v naslednjih mesecih pred njim trije turnirji za Grand Slam, na katerih bi lahko še dodatno povečal prednost pred Rafaelom Nadalom po številu osvojenih turnirjev velike četverice. Do zdaj jih je osvojil 24.

Lindsey Vonn se je lani preselila na Florido. Veliko časa posveča svoji fundaciji, s katero pomaga revnejšim dekletom s štipendijami in tabori. »Ustanovila sem jo, ko sem bila poškodovana in nisem mogla na OI v Sočiju,« je povedala za znano revijo People in dodala: »Spomnila sem se, da je bilo najpomembnejše zame, ko sem pri devetih letih srečala svojo vzornico. Vzelo ji je 90 sekund časa, meni pa je spremenilo življenje.«