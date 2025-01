Igrali bodo tudi za Nejca: »To je velik udarec za nas«

Tretjo zmago na svetovnem prvenstvu so dosegli slovenski rokometaši, a še nobene, na katero bi bili posebej ponosni. Če jo bodo dočakali jutri proti Egiptu, si bodo precej povečali možnosti za nastop v četrtfinalu, o čemer bi odločal nedeljski sosedski derbi z gostitelji iz Hrvaške.

Slovenci so imeli 72-odstotni strel (34/47), Tadej Kljun je dosegel pet golov.

Argentina na prvi tekmi glavnega dela 29. mundiala ni imela možnosti proti reprezentanci Uroša Zormana, ki v zagrebški Areni ni pokazala nič posebnega in je še čutila posledice bolečega poraza z Islandijo. Bilo je 34:23, pet golov je dosegel Tadej Kljun, po štiri Miha Kavčič, Kristjan Horžen in Aleks Vlah. Proti Afričanom bo treba pokazati več, veliko več. Igro, kakršna jih je krasila pred petimi meseci v Parizu.

Prvo vprašanje po tekmi je bilo, kako je z Nejcem Cehtetom, ki je v sedmi minuti obležal med vratnicama argentinskega gola. Prejel je močan udarec v rebra in izgubil sapo. Kar nekaj časa so mu reševalci pomagali, preden je vstal, a so ga vseeno na vozičku odpeljali iz dvorane v bolnišnico na preglede. Ob izhodu je navijačem pokazal stisnjeno pest, kar je bil spodbuden znak, toda kmalu je bilo jasno, da so rebra počena in da je zanj turnirja konec.

Janc: Bilo je grozno

»To je velik udarec za nas, Nejc je standarden član reprezentance, koristen v obrambi in napadu. Kar je, je, morali bomo igrati tudi zanj,« bo nove rešitve iskal selektor Zorman, ki je bil zadovoljen s predstavo svojih fantov. Prav tako kapetan Blaž Janc. »Vesel sem, ker je krč kmalu popustil, sprostili smo se, si porazdelili minute. Malo nas je iztirila poškodba Cehteta. Bil sem zraven, bilo je grozno, Nejc nekaj časa ni mogel dihati. Želim mu čim hitrejše okrevanje,« je povedal Janc in se takoj obrnil k naslednjemu izzivu: »Ni več kalkuliranja, štejejo samo zmage. Najprej z Egiptom, ki ima vrhunske igralce iz vrhunskih klubov ter odličnega trenerja.«