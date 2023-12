»Gorila« dosegel enega od največjih in najodmevnejših uspehov naših borcev

Kar je napovedal, je tudi uresničil. Jakob Nedoh, slovenski as mešanih borilnih športov (MMA), je na zaključnem spektaklu v Dublinu s prekinitvijo v drugi rundi finala premagal Angleža Simeona Powlla in se v zgodovino vpisal kot prvi prvak poltežke kategorije (do 93 kg) evropske lige profesionalnih borcev (PFL).

»Gorila«, kot tudi kličejo 27-letnega Koprčana, je tako dosegel enega od največjih in najodmevnejših uspehov naših (profesionalnih) borcev. Kakšno težo ima njegova zmaga v irski metropoli, zgovorno kaže že številka na čeku – 100.000 dolarjev (skoraj 93.000 evrov).

Takšne vsote verjetno naenkrat še ni prejel noben slovenski šampion kletk in ringov. Toda lepa nagrada ni bila glavni cilj diplomiranega športnega profesorja, ki ga – mimogrede – od zaključka podiplomskega študija na Fakulteti za šport v Ljubljani loči le še magistrska naloga. Še bolj kot denarja se je razveselil vstopnice za ameriško serijo PFL 2024, v kateri bodo zmagovalci prejeli milijon ameriških »zelencev«.

»Pričakoval sem vojno, ki sem jo tudi dobil. Ob koncu prve runde me je Simeon resda malo stresel, a me kljub temu ni resneje ogrozil. Očitno imam trdo glavo,« je v smehu dejal Nedoh, čigar uspeh ima še toliko večjo težo, če vemo, da si je pri enem od udarcev poškodoval desno roko. Ob tem je zaupal, da so mu trenerji (v njegovem kotu je ob bratih Tomiju in Toniju Šudetu stal tudi kikboksar Dejan Zarić) po koncu uvodne runde svetovali, naj v drugi še naprej pritiska na Powlla in pazi predvsem na njegove nožne udarce.

Slovenijo postavil na zemljevid MMA

Čeprav je slavil prepričljivo zmago, ki jo je sicer tudi samozavestno napovedal, pa s svojo predstavo ni bil najbolj zadovoljen.

»Osvojil sem pas, kar je bil tudi moj cilj. Uspeh je plod trdega dela in odrekanja, potrditev, da dobro treniramo, vendar pa je to šele začetek. A najprej si bom privoščil malo oddiha in si prizadeval končati magistrsko nalogo. Iz Dublina bom vzel, kar je bilo dobrega, in odpravil napake, ki sem si jih privoščil tokrat. Gremo naslednjim zmagam nasproti!« je Nedoh, hvaležen svoji ekipi in navijačem, ki so ga bodrili na Irskem in doma pred televizijskimi sprejemniki, poudaril po podvigu, s katerim je slovenski MMA postavil na zemljevid sveta.

»Na to, kar sem dosegel, sem izjemno ponosen. Veste, Slovenija je majhna država, to je velik uspeh zanjo in celotno regijo,« je po osmi zaporedni profesionalni zmagi (prvega poraza ne šteje, ker ga je doživel na amaterskem turnirju) uradnemu napovedovalcu v kletki še dejal novopečeni prvak evropske serije PFL, ki se je izkazal tudi kot velik športnik.

Po krajšem slavju je namreč Jakob pokleknil k tri leta mlajšemu Angležu in ranjenemu tekmecu, ki ga je bolj kot prebita desna arkada bolel prvi poklicni neuspeh po devetih zmagah, namenil več besed tolažbe.