Gloria senzacionalno osvojila bron! Gre za mamico, ki se skoraj ni uvrstila na OI

Čeprav so deskarji na olimpijskih igrah v Pekingu tekmovali le v paralelnem veleslalomu, se slovenski predstavniki domov vračajo z dvema odličjema. Tim Mastnak je osvojil srebrno, za pravo senzacijo pa je poskrbela Gloria Kotnik, ki je dobila bron . Njen najboljši izid v svetovnem pokalu je bil doslej četrto mesto, v letošnji sezoni pa se v posamičnih kategorijah ni niti enkrat uvrstila med najboljših 16.

PREBERITE INTERVJU: Gloria Kotnik o materinstvu in pasteh vrhunskega športa: Izgorelost začneš čutiti prepozno. Dobesedno te odreže.

Glorie ni bilo na prvotnem olimpijskem seznamu, a potem ko je Slovenija v 2. krogu dobila kvoto tudi za nastop tekmovalke v paralelnem veleslalomu, je bila uvrščena med potnike v Peking. Takrat je zapisala na instagramu (nelektorirano): »Na to sem zares ponosna - predvsem zaradi tega kako mi je to uspelo. Srečna, zadovoljna in polna energije sem se ob podpori mojih najbližjih podala na to pot. Jasno je, da sem mama in da je otrok na prvem mestu, zato se je večkrat zgodilo, da so se moji plani v trenutku spremenili ali podrli. Ravno to, da nisem obupala in sem potek dogodkov sprejemala s pozitivo, si štejem v največji dosežek. Ko sem lahko, sem stvari izpeljala, če sem kaj morala izpustiti - pač sem. Za to ima največ zaslug moja največja sreča, Maj. To neverjetno malo bitjece me je naučilo, kaj je v življenju zares pomembno, zato se prav dosti nisem obremenjevala. Moja družina mi pomeni vse in prav nič drugega nima pomena, če jih moj uspeh ne bi tako veselil kot mene. Naučila sem se, da sta pri materinstvu improvizacija in fleksibilnost ključnega pomena! Največja zahvala, da mi je uspelo, gre mojemu dragemu Željku in družini, trenerjem, prijateljem in sponzorjem. Vaša potrpežljivost si zasluži največjo kolajno.«

Dodajmo še, da je sinček Maj pred kratkim upihnil prvo svečko.