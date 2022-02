Tim Mastnak srebrn, Gloria Kotnik bronasta!

Slovenska deskarja na snegu Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta v paralelnem veleslalomu poskrbela za novi dve slovenski olimpijski odličji v Pekingu. Tim je osvojil srebro, Gloria pa bron.

PREBERITE INTERVJU: Gloria Kotnik o materinstvu in pasteh vrhunskega športa: Izgorelost začneš čutiti prepozno. Dobesedno te odreže.

To so že tretje zaporedne igre, s katerih se slovenski deskarji vračajo z odličjem. Prejšnje tri je osvojil Žan Košir, ki je tokrat izpadel v osmini finala. Mastnak je bil že zelo blizu zlatu, saj je njegov tekmec Avstrijec Benjamin Karl prvi storil napako, toda nato ga je polomil še on ...

Pri ženskah je naslov ubranila vsestranska Čehinja Ester Ledecka, sicer tudi olimpijska prvakinja v superveleslalomu s prejšnjih iger, Kotnikova pa je v malem finalu ugnala Nizozemko Michelle Dekker.

Seveda ni treba posebej poudarjati, da je za oba slovenska deskarja današnji uspeh največji v karieri, pri čemer Gloria doslej še nikoli ni bila na zmagovalnih stopničkah v svetovnem pokalu. Boljšega časa in kraja za tovrstni dosežek si ne bi mogla izbrati ...