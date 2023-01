Glave gor, niso še rekli zadnje

Ni se izšlo za četrtfinale v Gdansku in zaključne boje v Stockholmu. Španci so bili premočni za slovenske rokometaše, ki so izgubili s 26:31 (15:15). A zanje 28. svetovno prvenstvo še ni končano. Jutri (15.30) se bodo pomerili še s Črno goro. Če bodo Krakov zapustili z zmago, bodo lahko še upali na vstopnico za olimpijske kvalifikacije. Dvakratni svetovni prvaki z Iberskega polotoka so ta čas še previsoka ovira, toda Slovenci so znova potrdili, da so pod Urošem Zormanom dvignili krivuljo navzgor. Med najboljšimi v Tauron Areni je bil Blaž Janc, strelec petih golov.

Kazalo je že, da imate Špance pod nadzorom, vodili ste z 19:18, toda v drugem polčasu so bili boljši. Kje se je tekma zlomila?

»Tekma se je odločila, ko smo ob igri gol za gol in izenačenem rezultatu naredili dve nepotrebni tehnični napaki z igralcem manj, Španci so zadeli dvakrat v prazno mrežo. Potem smo postali živčni in neučakani. V enem napadu smo hoteli popraviti vse in dati štiri gole, kar pa v rokometu žal ne gre. Potem smo šli iz napake v napako in naredila se je razlika, ki je ekipa, kakršna je Španija, pač ne zapravi.«

Bili ste blizu, a vendarle daleč od uspeha. Koliko je razočaranja?

»Dali smo svoj maksimum, bili borbeni. Moramo biti pošteni do sebe, se pogledati v ogledalo in reči, da za kaj več še nismo dovolj dobri. Upali smo na več, nekaj razočaranja je. A če potegnemo črto in se spomnimo, v kakšnem stanju smo bili, ko smo šli na prvenstvo, si nihče ni upal napovedati, da se bomo s Španci borili za četrtfinale. Moramo biti iskreni, dobili smo vse tekme, ki smo jih morali. V nedeljo nas čaka še ena, na kateri ne pride v poštev nič drugega kot zmaga. Potem bomo lahko zadovoljni s prvenstvom. Gremo naprej, ta ekipa ima potencial. Verjamem, da se bomo še borili za najvišja mesta.«

Selektor Uroš Zorman se je obregnil tudi ob sodniške odločitve. Poleg tega pa ste imeli manj športne sreče, žoge so se odbijale v španske roke. Kako komentirate?

»O sodnikih nikdar nisem govoril in tudi ne bom. Kar se tiče odbitih žog, vse so šle v njihov prid. Pravijo, da tisti, ki si bolj želi, dobi te žoge. Mi smo si zelo želeli, a tokrat je bila sreča na španski strani. Nimamo kaj, moramo priznati, da so bili Španci boljši.«

Je pošteno reči, da bo predvsem od nedeljske tekme s Črno goro odvisno, kakšen vtis bo Slovenija pustila na SP na Poljskem?

»Prav gotovo. Mi se moramo po tem porazu pobrati. Tekma proti Črni gori bo za nas celo bolj pomembna, kot je bila ta s Španijo. Vemo, kaj je v igri, z dvema točkama bi morda zasedli končno deseto mesto, kar bi lahko bilo dovolj za olimpijske kvalifikacije. Moramo dati vse od sebe, pozabiti, kaj se je tokrat zgodilo. Potem bomo lahko šli dobre volje domov.«

Kje so rezerve v vaši igri?

»Rezerv je veliko, največ mogoče v izkušnjah. Imamo veliko mladih, veliko novincev. Potencial je, skupaj bomo naredili še veliko lepega.«

Je to, da ste s Črno goro izgubili v odločilni tekmi lanskega EP v Debrecenu, dodaten motiv?

»Niti ne, o maščevanju ne razmišljamo, zanima nas samo tretje mesto v skupini in dobra uvrstitev. Črna gora nas je nazadnje premagala, z njo smo tudi skupaj v kvalifikacijah za EP. Je tekmica po meri, a verjamem, da bomo boljši.«