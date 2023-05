Finec je bil res zadnjič med risi: poslavlja se od slovenskega hokeja, dovolj ima potovanj, piščanca in riža

Na svetovnem prvenstvu v hokeju je napočil čas prestižnih izločilnih bojev. Danes bosta še dve tekmi v Rigi, nato se bodo štiri moštva pomerila za končno uvrstitev v Tampereju na Finskem. Pred slovesom od Latvije smo se pogovarjali s cenjenim finskim strokovnjakom Karijem Savolainenom, ki je povezan s slovenskim hokejem že 25 let. V Rigi je zadnjič sodeloval v strokovnem štabu naših risov.

Žal se mu ni uresničila želja o njihovem obstanku v družbi najboljših, ti bodo zdaj priložnost za vrnitev med elito iskali čez eno leto na prvenstvu drugega kakovostnega razreda. Kakšna bo takrat postava na ledu in kdo bo v strokovnem štabu, še ni znano, na dlani pa je, da se je zgodba Savolainena pri nas končala.

Prihaja iz dežele, ki skupaj z Latvijo prireja letošnje prvenstvo. Kot vedno je Finska med favoriti na velikih hokejskih tekmovanjih in obenem tudi brani naslov svetovnih prvakov s prejšnjega mundiala. »Kako se bo prvenstvo razpletlo, je težko napovedati. Zame kakšnih posebnih senzacij ni bilo, dejansko obstajajo moštva, proti katerim je težko iskati presenečenje,« je ocenil.

Slovenija kljub zadnjemu mestu naredila korak naprej

Ne glede na sedem porazov je Finec prepričan, da je slovenska reprezentanca tudi po organizacijski plati storila korak naprej. »To vodstvo zveze dobro dela. Strokovni štab je širši kot nekoč, po tej plati se slovenski reprezentančni hokej približuje uglednejšim tekmecem. Veste, ne bi prišel v Rigo, če zgodba ne bi bila tako resno zastavljena,« ne skriva nekdanji selektor risov, ki je bil tokrat v vlogi svetovalca.

Prav posebna je njegova pripadnost naši državi. »Ne vem, občutim neko posebno finsko-slovensko prijateljstvo, pisal sem o tem na Finskem, ko me je vaša novinarska kolegica prosila za poseben tekst o izkušnjah v Sloveniji. Res pa je prav posebno to, kako sem si vsaj petkrat dejal, da je konec zgodbe, pa se nato spet in spet iz Helsinkov vračal na brniško letališče ...,« ponovi Savolainen in obenem poudari, da najbrž vsemu temu ne bi bilo tako, če ne bi ohranjal tesnih prijateljskih vezi z Dejanom Kontrecem, Matjažem Kopitarjem in Nikom Zupančičem.

»Pred pandemijo sva imela z Dejanom temeljit načrt, kako zastaviti delo z mlajšimi hokejskimi selekcijami v Sloveniji, pa na žalost to pozneje ni bilo izvedljivo. Sploh pa je globalna navzočnost virusa v hipu spremenila svet, sledila ji je še vojna v Ukrajini, na dan so privrela nova čustva. Ni mi bilo lahko, razmišljaš o stvareh, ki jih prej nisi poznal,« resnobno govori Savolainen in dodaja, da je vesel, ker zdaj s soprogo živi v miru sredi finske narave, 80 km proč od domačega Jyväskyläja.

Pred tremi leti se je upokojil in se umaknil z inštituta za šport, k hokeju se aktivno ne bo več vračal. »Dovolj je bilo avtobusov in dnevnega prehranjevanja s piščančjim mesom, testeninami in rižem,« je še dodal s prepoznavnim nasmehom.