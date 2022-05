Finale za prvo lovoriko s terminsko napako

Nerodnost ali ne, bolj neprimerne izbire termina zadnjega dejanja pokalnega tekmovanja za pokal Pivovarne Union si pri krovni slovenski nogometni organizaciji ne bi mogli izmisliti. Če bodo drevi prvo lovoriko v sezoni in skupno že četrto osvojili Koprčani, bodo šampanjce odpirali tudi pri Olimpiji in Muri, če jo bodo Ljubljančani iz Sp. Šiške, se bo prvenstveni finiš spremenil v bitko za preživetje. Na celjskem stadionu Z'dežele (20.30) bo glavni sodnik št. 1 med delivci pravice Mariborčan Slavko Vinčić.

Koprčani bodo v svojem petem finalu igrali za četrto pokalno lovoriko, prvi dve so osvojili prav v Celju, zadnjo in tretjo (2015) na Bonifiki, Šiškarjem se še pred polnoletnostjo (Bravo je star komaj 16 let) v prvem finalu nasmiha prva lovorika, če izpustimo drugoligaško. Toda odločevalci z Brda bodo tisti, ki bodo stiskali pesti za razplet po »legalni« meri. Ta je le zmaga Brava, ki omogoča maksimalen tekmovalni naboj in športen boj za državnega prvaka do zadnjega sodnikovega žvižga. A le, če bo Mura v nedeljskem derbiju 35. kroga v Stožicah ostala neporažena.

Ligaške enačbe so predvsem moteče za koprski tabor: pokalna zmaga jim otežuje pot do druge in bolj želene lovorike za naslov državnega prvaka. Njihov šampionski ideal namreč je, da bi Sobočani v Fazaneriji proti Mariboru igrali za svojo evropsko usodo.

»Ne pride v poštev. Preračunljivost te drago stane, hočemo obe lovoriki,« je zavrnil špekulacije prvi mož koprskega kluba Ante Guberac. Še manj navdušen nad računicami brez krčmarja je trener Zoran Zeljković, ki bi si sicer kot vsi drugi koprski privrženci želel, da bi v zadnji prvenstveni tekmi videl nabrušene Sobočane. V prvi članski sezoni se 42-letnemu Ljubljančanu (rojstni dan je imel v ponedeljek) obetata obe lovoriki.

»Imamo priložnost osvojiti pokal in vse bomo naredili, da bomo osvojili prvo lovoriko,« je bil odločen nesporni trenerski junak sezone, ki je lahko čez noč tudi veliki osmoljenec. Zeljkovićev tekmec in pol leta mlajši izzivalec Dejan Grabić je vlogo favorita prepustil vodilnim v prvenstvu, a posvaril ... »Samozavestno gremo po zmago,« je zatrdil Novomeščan.

Trenerski dvoboj ima poseben naboj. V igralskem obdobju sta v domžalskem dresu osvojila naslov prvaka, nato v Interblockovem še pokalna. Medtem ko je Zeljković, ki se je trenersko brusil v Novem mestu pri Krki, debitant med najboljšimi, je Dolenjec Grabić trener z najdaljšim stažem na stolčku enega od klubov 1. SNL. Pri Bravu je prvi trener že od leta 2017.

Zdravstvena izkaznica obeh moštev je brezhibna. Oba trenerja imata na voljo najmočnejše adute.