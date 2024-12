Fifa sprejela zgodovinsko odločitev! Svetovno prvenstvo 2030 bo potekalo na treh kontinentih

Svetovno nogometno prvenstvo leta 2030 bo potekalo v Španiji, Portugalski in Maroku, medtem ko bo leta 2034 gostiteljica Savdska Arabija, je v sredo potrdila FIFA.

Dogovor vključuje tudi enkratne uvodne tekme v treh južnoameriških državah, kar bo zaznamovalo stoletnico prvega prvenstva.

Trije kontinenti, šest držav

Prvenstvo leta 2030 bo prvič v zgodovini potekalo na treh celinah – Evropi, Afriki in Južni Ameriki. Glavni gostiteljici bosta Španija in Portugalska, pridružil pa se jima bo še Maroko. Posebni uvodni dogodki bodo potekali v Urugvaju, Argentini in Paragvaju, saj je točno sto let prej v Urugvaju potekalo prvo svetovno prvenstvo.

To bo prvič, da bosta Maroko in Paragvaj gostila to prestižno tekmovanje, medtem ko sta Argentina in Španija že bili gostiteljici. Portugalska bo prav tako prvič gostila svetovno prvenstvo.

FIFA je odločitev sprejela na izrednem virtualnem kongresu, kjer je predsednik Gianni Infantino poudaril pomen širjenja nogometa na več držav: »Nogomet pripeljemo v več držav, večje število ekip pa ni zmanjšalo kakovosti, temveč povečalo priložnosti.«

Savdska Arabija 2034

Čez desetletje bo svetovno prvenstvo v nogometu gostila Savdska Arabija, ki bo tako postala druga država z Bližnjega vzhoda, ki bo gostila ta dogodek, 12 let po Katarju, ki je gostil prvenstvo leta 2022.

FIFA je že leta 2023 določila, da bo prvenstvo 2034 potekalo v regiji Azije ali Oceanije. Čeprav sta o skupni kandidaturi sprva razmišljali tudi Avstralija in Indonezija, sta kasneje odstopili, kar je Savdski Arabiji odprlo priložnost.

Navijači praznujejo ob razglasitvi Savdske Arabije za gostiteljico svetovnega prvenstva FIFA 2034. FOTO: Handout Handout Via Reuters

Čeprav so bile odločitve za gostitelje obeh prvenstev sprejete brez konkurence, so se pojavile kritike glede samega postopka. Norveška nogometna zveza (NFF) je izjavila, da je postopek izbire »pomanjkljiv in nedosleden« ter napovedala, da bo glasovala proti potrditvi gostiteljskih pravic brez tekmovanja.

Kljub temu odločitev FIFA označuje pomemben mejnik v širjenju nogometa na globalni ravni, pri čemer bo prvenstvo leta 2030 tudi simbolično obeležilo stoletnico prvega svetovnega prvenstva.