Ema Klinec: Svet se zaradi tega že ne bo podrl

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. V slovenski ženski skakalni vrsti se je od začetka sezone zgrnilo že toliko težav, da niti glavni trener Zoran Zupančič ni znal našteti vseh. Številne zdravstvene težave so zagotovo vplivale na slabši ekipni vtis, ki so ga naše skakalke zapustile na včerajšnji posamični tekmi na srednji napravi na nordijskem SP v Planici. Še najvišje se je z 11. mestom uvrstila obolela Nika Križnar (92,5 m in 95 m). Ema Klinec (90,5 m in 91,5 m), ki je branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa 2021, se je morala pred svojimi navijači sprijazniti šele z 19. mestom.

Dve mesti pred najboljšo Slovenko v tej sezoni je preizkušnjo končala Nika Prevc (88 m in 94,5 m), medtem ko sta Katra Komar (88,5 m in 89 m) in Maja Vtič (91 m in 85,5 m), ki se še borita za četrto vstopnico na jutrišnji ekipni tekmi, pristali na 25. oziroma 29. mestu.

Z zlato lovoriko se je pred srebrno Avstrijko Evo Pinkelnig (96,5 m in 100 m) in bronasto Norvežanko Anno Odine Strøm (100 m in 95 m) ovenčala Nemka Katharina Althaus (98,5 m in 97 m), ki je bila sicer že pred začetkom prvenstva glavna favoritinja za Klinčevo. Medtem ko novopečena šampionka z Bavarske, ki bo 23. maja praznovala 27. rojstni dan, po podvigu ni skrivala solz sreče, pa je njena dve leti mlajša predhodnica na prestolu iz Poljan nad Škofjo Loko večkrat zajokala zaradi razočaranja. Ko se je dovolj pomirila, je strnila svoje misli.

»Če bi mi uspela dva dobra skoka, bi bila zadovoljna ne glede na uvrstitev. Tokrat nastopa niti rezultat niso bili takšni, kakršne sem si želela. A svet se zaradi tega ne bo podrl, v življenju so tudi hujše stvari,« je poudarila Klinčeva, ki je večer pred tekmo poskrbela za preplah zaradi bolečin v kolenu. Zaradi njih so jo odpeljali celo v jeseniško bolnišnico na pregled z magnetno resonanco, ki pa ni potrdila slabih slutenj. Vezi so bile na srečo cele.

Brez nastopov brata Prevc Na srednji skakalnici v Planici bodo danes na sporedu moške kvalifikacije, v katerih bodo Slovenijo zastopali Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc. Brez nastopa sta po uradnem treningu ostala brata Domen in Peter Prevc. Za glavnega trenerja Roberta Hrgoto je bila to ena od najtežjih odločitev doslej.

»Nisem mislila, da bo to prišlo v javnost, toda po kvalifikacijah nisem mogla dobro pokrčiti kolena. Hvaležna sem fizioterapevtu, da ga je spravil toliko v red, da sem lahko skakala, pred tekmo pa sem vzela tablete proti bolečinam. Koleno sem sicer čutila, vendar ne bi rekla, da je odločilno vplival na slabše skoke,« se je razgovorila članica SSK Norica Žiri.

Počutje še slabše

Slovensko čast je reševala njena klubska kolegica Nika Križnar, ki je bila ponosna s svojo predstavo. »Glede na svoje zdravstveno stanje in počutje, ki je bilo zjutraj še slabše kot dan prej, sem vesela, da sem lahko sploh nastopila na tekmi. Morda je videti, kot da se igram s svojim zdravjem, toda sama menim, da sem se odločila prav. Navsezadnje gre za domače svetovno prvenstvo,« je poudarila 22-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini.