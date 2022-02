Drobec v megalomanski nalogi

Potem ko je svetovni prvak Magnus Carlsen v devetem krogu po zmagi nad Šahrijarjem Mamedžarovom prvič prevzel samostojno vodstvo na uvodnem superturnirju letošnjega leta v nizozemskem Wijk aan Zeeju, je prednost zanesljivo obdržal do konca in več kot prepričljivo končal na samem vrhu. Najbližja zasledovalca, omenjenega Mamedžarova in Madžara Richarda Rapporta, je na koncu prehitel za kar točko in pol, ter tako prišel že do svoje osme lovorike v šahovskem Wimbledonu, prve po letu 2019.

BELI NA POTEZI Shankland – Karjakin, Wijk aan Zee 2022. Na prvi pogled deluje, da se bo črni lahko ubranil in ostal z materialno prednostjo. S katero potezo pa je beli razblinil upe nasprotnika in partijo hitro odločil v svojo korist? REŠITEV: 1.Dc7! Db6 2.Dxe5+ Kf7 3.Sd5! Sxd5 4.Dxd5+ Ke7 5.De5+ Kf7 6.Tac1! in zdaj črnega čakajo precejšnje materialne izgube, zato je takoj priznal poraz.

Prvo mesto je potrdil že krog pred koncem, potem ko je v zanimivi partiji s črnimi figurami ugnal še svojega izzivalca iz leta 2018, Američana Fabiana Caruano. Po dveh slabših predstavah v preteklih dveh letih je bil tokrat očitno zelo motiviran, ob tem pa tudi izvrstno pripravljen. Rezultat je bila nova dominantna predstava, s katero je ponovno dokazal, da je (še vedno) precej pred konkurenco. Carlsen ob petih zmagah in sedmih remijih ni bil med turnirjem niti enkrat v nevarnosti, da doživi poraz, zagotovo pa lahko obžaluje še nekaj obetavnih pozicij, ki mu jih ni uspelo pretvoriti v cele točke.

Kljub zelo prepričljivemu zmagoslavju je tako pridobil »zgolj« tri nove ratinške točke in s tem ni storil občutnejšega koraka proti rekordni znamki 2900 točk. Trenutno je pri 2868 točkah, vse skupaj pa je še en dokaz več, kako megalomansko nalogo predstavlja zastavljeni cilj.

Indijski junak

Po zapletih na polovici turnirja, ko se je Danil Dubov znašel v rizičnem stiku, je bil Rus nato edini igralec, ki ga je bil primoran predčasno končati. Njegovi prvi izvidi PCR-testa so bili sicer negativni, zato se je po brez boja izgubljeni partiji 7. kroga še vrnil za šahovnico, a je bil čez nekaj dni vendarle pozitiven in zato ni mogel odigrati zadnjih treh partij. Drugi veliki junak letošnjega Wijk aan Zeeja je mladi Indijec Arjun Erigaisi.

Duda1

Osemnajstletnik je slavil na turnirju izzivalcev in si s tem priboril pravico nastopa v elitni skupini prihodnje leto. Podvig mu je uspel na izjemno impresiven način, saj je v 13 krogih zbral deset točk in pol, kar dve več kot drugouvrščeni tekmec. S skoraj tridesetimi točkami pridobljenega ratinga se je tudi prvič prebil v najboljšo stoterico na svetu in je trenutno že četrti igralec svoje države.