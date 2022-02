Dragić namignil na konec kariere v Brooklynu

Goran Dragić je v pogovoru za spletno stran svojega novega moštva Brooklyn Nets dejal, da je eden glavnih razlogov za prihod sodelovanje s trenerjem Stevom Nashem. V NBA sta že igrala skupaj v Phoenixu. Nash je bil pri Phoenixu mentor takrat mlademu Goranu, medsebojno spoštovanje pa je po vseh teh letih ostalo in se okrepilo.

Veliki mentor

Zdaj 35-letni Goran se je Nasha naučil predvsem profesionalnega pristopa. »Ves čas sem se učil od njega, sedel z njim na letalih. Naučil sem se, kako biti in živeti kot profesionalec. Bil je prvi v dvorani, ves čas je skrbel za svoje telo, zdravo jedel, niti en dan pa ni odstopal od svoje rutine. Pripomogel je k temu, da sem postal boljši vodja na parketu, da sem znal igrati v ligi ter v igro vključil vse soigralce.«

»Takrat precej stvari nisem razumel, zato je bil zame najboljši možni mentor. Zaradi Steva sem sploh prišel iz Evrope v NBA. Če bi igral za katero drugo moštvo, bi v Evropi ostal še nekaj let,« je dejal Goran.

Toronto slaba izbira

Za Goranom je letos klavrna sezona. Za Toronto je po menjavi z Miamijem odigral vsega pet tekem, potem pa zaradi začetka prenove kanadskega moštva ni bil več v načrtih trenerja Nicka Nursa za nadaljevanje sezone. Brooklyn bo njegov šesti klub v NBA, le da za San Antonio po zadnji menjavi s Torontom ni zaigral. Namesto tega je odkupil svojo pogodbo in postal prosti igralec, na ta način pa je lahko podpisal pogodbo z Brooklynom. Dragič je v 14 sezonah v NBA je za Phoenix, Houston, Miami in Toronto v povprečju dosegel 13,9 točke ter 4,8 podaje na tekmo.

Kariero bi želel končati s Nashem

»Pripomogel nam bo zaradi izkušenj, inteligence, znanja ter borbenosti,« je dejal generalni menedžer ekipe Sean Marks. »V tej ligi je preizkušen. Hitro nam je bilo jasno, zakaj si je želel priti sem, jasno, to je naslov prvaka.«

»Brooklyn sem izbral, saj menim, da je v igri za naslov. Za moštvo igrajo velika imena, ki so izkusila igranje na najpomembnejših obračunih. Seveda pa je tu tudi Steve Nash. Bil je moj mentor in kot se mi zdi primerno, da sem v ligo prišel zaradi njega, bi bilo morebiti še primernejše, da bi končal kariero pod njegovim vodstvom. To bi bilo res nekaj izjemnega,« je rekel Goran.

Želi zmagovati

Na prvi nastop bo moral Goran še malce počakati. »Ni igral več mesecev, je pa trdo treniral. Menim, da je blizu nastopa, le za nekaj naslednjih dni vam ne vem povedati. Na prvi tekmi po premoru zaradi tekme vseh zvezd ne bo igral, potem pa bomo videli,« je dejal Nash. Prva tekma po premoru Brooklyn čaka proti Bostonu v noči na petek, naslednja pa v noči na nedeljo proti Milwaukeeju.

»Tu sem, da pomagam na kakršen koli način. Če želijo, da vodim drugo peterko, bom to storil. Če bom igral pet, deset ali 20 minut, je vseeno, sem na voljo. Tukaj sem, ker želim zmagovati. V ligi sem že 14. leto, zato zdaj razmišljam zgolj še o tem,« je sklenil Goran.