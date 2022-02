Goran Dragić ima novo moštvo v NBA

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je novi član Brooklyn Nets.

Pri 35 letih bo to njegov peti klub v ligi NBA, pogodbo pa je podpisal za veteranski minimum do konca sezone, je sporočila managerska agencija BDA Sports International.

Preberite še:

Dragiću, ki je bil v tej sezoni član Toronto Raptors, a od konca novembra lani ni več stopil na parket, se je tako uresničila želja, da bi v zaključku kariere dobil še eno priložnost za osvojitev naslova v ligi NBA. 2020 je z Miamijem izgubil v finalu proti Los Angeles Lakers.

Goran Dragić, ki ima na 872 odigranih tekmah v ligi NBA povprečje 13,9 točk in 4,8 podaje, bo imel pri Nets, katerega lastnik je tajvansko-kanadski milijarder Joseph Chung-Hsin Tsai, med drugim ustanovitelj podjetja Alibaba, zanimivo družbo na mesto organizatorja igre. To vlogo namreč opravljajo Ben Simmons, Kyrie Irving, Patty Mills, Cam Thomas in Seth Curry.

Za usluge Gorana Dragića, ki ga je Toronto pred desetimi dnevi predal San Antonio Spurs, so se zanimali tudi pri Milwaukee Bucks, Golden State Warriors in Chicagu Bulls, so za STA dodali pri agenciji nekdanjega košarkarja Billa Duffyja, ki bedi tudi nad kariero slovenskega zvezdnika pri Dallasu Luke Dončića.