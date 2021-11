Dopinška afera Martine Ratej dobila epilog

Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej je umaknila pritožbo, ki jo je dala na Mednarodno športno razsodišče (Cas) in sprejela kazen za dopinški prekršek, sta objavili Slovenska protidopinška organizacija (Sloado) in Atletska zveza Slovenije (AZS). Atletinjo je doletel dveletni suspenz in črtanje rezultatov med avgustom 2012 in 2014.

Ratejeva je tako dobila dvoletno prepoved nastopanja, ki začne teči 11. avgusta 2021, pri tem pa se všteje in upošteva obdobje začasne izključitve, ki je pričelo teči 9. marca 2020. Prav tako so črtani vsi izidi Ratejeve, doseženi v obdobju med 9. avgustom 2012 in 9. avgustom 2014.

Cas je v Lozani z umikom pritožbe Martine Ratej proti Svetovni atletiki in Sloadi 18. novembra 2021 prekinil postopek in zadevo umaknil s svojega seznama sporov.

Odločitev, ki jo je sprejel senat disciplinske komisije Sloado in tudi športnica, je dokončna, je danes objavil Sloado.