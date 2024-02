Dončić slavil v domači dvoran: zanj sta navijali tudi Anamaria in mala Gabriela (FOTO)

Košarkarji Dallas Mavericks so zanesljivo prišli do jubilejne tridesete zmage v sezoni oziroma četrte v nizu. Pred domačimi gledalci so v soboto pozno zvečer premagali drugo najboljšo ekipo zahoda Oklahomo City Thunder s 146:111.

Luka Dončić je v dobrih 31 minutah na parketu dosegel 32 točk, 8 skokov in 9 podaj. Iz igre je metal 9:14, trojke 4:8. V prvi četrtini je slovenski zvezdnik dosegel 18 točk, v zadnjih 12 minutah pa ga trener Jason Kidd sploh ni poslal na igrišče, saj so imeli Mavs dovolj prednosti. Kyrie Irving je dodal 25 točk, toliko kot pri Oklahomi Shai Gilgeous-Alexander.

Dallas se je po številu zmag izenačil s Sacramento Kings (30-21), a je še naprej osmi na zahodu. Tudi naslednje tri tekme - Washington, San Antonio, Phoenix - pa bo igral v domači dvorani American Airlines. Prvi dve še pred koncem tedna za aktivnosti All Star, ki bodo na vrsti prihodnji konec tedna.

Dončić, ki ga je prvič na tekmi skupaj v družbi njegove zaročenke Anamarie Goltes spremljala tudi hčerka Gabriela, se je takoj ujel z novima igralcema v dresu Mavericks, Danielom Gaffordom in PJ Washingtonom.

Nova moč v Dallasu

»Zdelo se mi je, da sem kar del ustroja, ko sem igral z Luko, Kyriejem in ostalimi,« je po uspešnem debiju v dresu Mavericks dejal Daniel Gafford (19 točk, 9 skokov) in o igranju z Dončićem dodal: »Veliko mi pomeni, da mi Luka zaupa, saj mi to omogoča, da pokažem, kar najbolje znam. Sam opravljam svoje delo, on pa mi ga olajša.«

»Biti doma pred tem občinstvom in slišati svoje ime v tej dvorani mi pomeni ogromno. Vse bom dal za to ekipo in skušal pomagati pri zbiranju zmag. Pomembno je, da pokažem svojo raznolikost. V obrambi skušam pokriti vsakogar in biti agresiven,« je o svojem prvencu v dresu Dallasa dejal PJ Washington (14 točk, 5 skokov).

»Igrali smo zelo hitro, poleg tega pri minutaži nismo z nikomer pretiravali. O tem smo veliko govorili pred tekmo. Videl sem veliko, veliko dobrih stvari,« pa je po visoki zmagi dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Dogajanja v NBA

Na preostalih tekmah je Stephen Curry (30 točk) vsega 0,7 sekunde pred koncem zadel odločilno trojko ob zmagi Golden State Warriors proti Phoenix Suns (31-22) s 113:112.

Los Angeles Clippers (35-16) so šele v zadnji četrtini strli Detroit Pistons in slavili s 112:106. Paul George je za Clippers dosegel 33 točk.

Pred Dallasom so na zahodu še naprej New Orleans Pelicans (31-22), ki so v gosteh s 93:84 premagali Portland Trail Blazers (15-37).

Cleveland Cavaliers (35-16) so drugi na vzhodu, tokrat so s 119:95 ugnali Toronto Raptors (19-34). Konjeniki so dobili 17 od zadnjih 18 tekem in so v nizu devetih zaporednih zmag. Torontu ni pomagal niti trojni dvojček Scottieja Barnesa (24 točk, 10 skokov, 10 podaj).

Indiana Pacers (30-24) so v gosteh s 125:111 premagali oslabljene New York Knicks (33-20). Ti so nazaj na parketu sicer pozdravili Jalena Brunsona (39 točk), kar pa ob ostalih manjkajočih košarkarjih ni bilo dovolj, da bi preprečili tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.

Pri Philadelphii 76ers (31-21) bodo še nekaj časa pogrešali Joela Embiida, so pa košarkarji iz mesta bratske ljubezni po zaslugi 28 točk Tyresa Maxeyja premagali Washington Wizards (9-43) s 119:113.

Orlando Magic (29-24) so potrebovali podaljšek proti Chicago Bulls (25-28) za zmago s 114:108. V zadnjem času v dresu Magic blesti Nemec Franz Wagner, ponoči je dosegel 36 točk.