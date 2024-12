Dončić je božič sklenil v bolečinah

V Dallasu ima hudič mlade, moštvo s šampionskimi ambicijami se nikakor ne izvije iz primeža nenehnih poškodb nosilcev igre. Božični poraz z Minnesoto z 99:105 bo kljub junaškemu jurišu v zaključku in skoraj izničenem zaostanku 28 točk hitro utonil v pozabu, v spominu bo ostal odhod Luke Dončića z bolečo grimaso v garderobo. Teksašani se bojijo, da bo Luka kar nekaj časa preživel stran od parketa, v rehabilitacijskih centrih.

Športniki se najbolj bojijo poškodb, do katerih pride brez kontakta s tekmecem, takrat popustijo vezi ali mehko tkivo. Tako je bilo tudi tri minute pred koncem prvega polčasa tekme med Dallasom in Minnesoto, ko je Dončić med običajno akcijo naenkrat zastal, pogledal klop in zahteval menjavo. Slovenski zvezdnik je le obstal na parketu, Dallas ga je z minuto odmora naposled uspel spraviti z igrišča in s pomočjo fizioterapevtov je odšel v slačilnico.

Stanje Dončića je bilo resno, novica, da se ne bo vrnil na parket, je prišla že po nekaj minutah in ni presenetila nikogar. Domačo dvorano American Airlines Center je Luka zapustil na berglah, ameriški mediji pa niso potrebovali dolgo, da so potrdili poškodbo leve mečne mišice. Z njo je imel Dončić že težave, zaradi podobne poškodbe je izpustil pripravljalno obdobje pred aktualno sezono, v zadnjih tednih ga je mučila tudi poškodba leve pete. Sicer se je za tekmi s Portlandom in Minnesoto vrnil na parket, a ni bil povsem stoodstoten. »V redu je, čutim še bolečine, a bo šlo. Ni dobro, gre pa na bolje,« je po ponedeljkovi tekmi Dončić pojasnil novinarjem.

Naj bo ta poškodba zadnja

Božični dan, ko je košarka v ZDA pod drobnogledom in liga vedno pripravi atraktiven spored s številnimi derbiji, je dočakal v na videz izvrstni formi. Tekmo je začel zelo vroč in potopil dve trojki, po težkem košu za dve pod osebno napako se je zdelo, da bi to lahko bil eden od večerov, ko je Luka neustavljiv. Trener Jason Kidd mu je, kot je v navadi, namenil odmor ob koncu prve in na začetku druge četrtine, po vrnitvi v igro pa je prišlo do poškodbe, ki grozi, da bo sezono Dallasa vsaj za nekaj tednov postavila na glavo. Preden je odšepal z igrišča, je Luka v 16 minutah zbral 14 točk, pet skokov in dve asistenci, Dallas pa je dihal za ovratnik Minnesoti.

Luka ima v zadnjem času veliko smole, poškodbe se kar lepijo nanj.

»Poškodbe ne privoščim nikomur, tega nihče ne želi videti. Luka ima v zadnjem času veliko smole, poškodbe se kar lepijo nanj. Upam, da bo ta poškodba njegova zadnja in da se bo kmalu vrnil na parket. Upam, da ni nič resnega, potrebujemo ga, če želimo ohraniti možnosti za naslov prvaka,« se je Kidd jasno zavedal, da jim bo šlo brez prvega zvezdnika močno za nohte.

Kako dolgo bo v sezoni 2023/24 najboljši strelec sezone odsoten z igrišč ostaja uganka, pri poškodbah mišic je potek okrevanja težko z gotovostjo napovedati. Po magnetni resonanci in dodatnih pregledih bo jasno, kako resna je natrganina leve mečne mišice. Pri športnikih so razdeljene na tri stopnje: prva stopnja zaznamuje blago načeto mišico, ki za okrevanje potrebuje nekaj dni mirovanja, športnik se na igrišče lahko vrne po tednu ali dveh. Druga stopnja pomeni dva tedna popolnega počitka in terapij ter vrnitev na tekme po mesecu dni, tretja pa označuje povsem strgano mišico in več mesecev dolg počitek.

O zadnji možnosti sploh ne želijo razmišljati, nekaj tednov brez glavnega nosilca šampionskih ambicij pa v Teksasu lahko »preživijo. »Prizadane te, ko tvojega brata doleti poškodba. Težko nam je bilo igrati, želim mu vse najboljše in upam, da si bo vzel čas ter se vrnil, ko bo popolnoma zdrav,« je Dončiću hitro okrevanje zaželel Kyrie Irving, ki bo prevzel vlogo prve violine. Proti Minnesoti je z 39 točkami še enkrat več potrdil, da Dallas lahko računa nanj, ko čaka na svojega moža odločitve.