Dončić hitro odgovoril na uvodne dvome

Teksaška košarkarska moštva še zdaleč niso blestela v prejšnji sezoni lige NBA. Petkratni prvak San Antonio je bil predzadnji med vsemi 30 klubi, dvakratni šampion Houston le eno stopničko višje, Dallas, najboljši v sezoni 2010/11, je bil spomladi šele 21. Ob začetku novega prvenstva je gostovanje Dallasa v San Antoniu vendarle pritegnilo ogromno pozornost zaradi dveh evropskih mladeničev.

Na tekmi je namreč debitiral prvi izbranec letošnjega nabora NBA, 19-letni in 224 cm visoki Francoz Victor Wembanyama, ki mu strokovnjaki soglasno napovedujejo, da se bo zapisal v zgodovino košarke. Ob ognjenem krstu se mu je ponudila imenitna priložnost za primerjavo z Luko Dončićem, ki je bil pod vprašajem vse do začetka teksaškega derbija, a že ob prvih dotikih z žogo dokazal, da so težave z načeto mečno mišico preteklost.

Trojni dvojček

Ob zmagi Dallasa s 126:119 se je izkazal s trojnim dvojčkom – v 34 minutah igre je dosegel prav toliko točk, dodal še 13 skokov in 10 asistenc –, 30 sekund pred iztekom igralnega časa pa je s trojko razblinil upe domače zasedbe, ki je vodila večji del dvoboja. Tudi z 12 točkami naskoka.

»Sprva je bila naša igra malomarna, nato pa vse boljša in bolj energična. Tretja četrtina že ni bila slaba, zadnja pa je bila najboljša. Rad imam izzive in danes sem ga dobil, bilo je zabavno,« je poudaril Dončić, potem ko je Dallas v uvodnih 12 minutah tekme prejel 43 točk ter se boril z duhovi iz prejšnje sezone in težavami v obrambi.

Šest košarkarjev prispevalo vsaj 11 točk

Pri tem mu je bila v izdatno pomoč napadalna učinkovitost, saj je šest košarkarjev prispevalo vsaj 11 točk. Kyrie Irving je dosegel 22 točk, čeprav mu meti od daleč niso šli od rok (za tri 1:8), Grant Williams in Tim Hardaway sta dodala po 17 točk, novinec Dereck Lively 16 točk in 10 skokov ...

San Antonio je imel celo sedem strelcev z dvomestnim učinkom, izstopal je Devin Vassell s 23 točkami. Wembanyama je zgodaj zašel v težave z osebnimi napakami, ki so omejile njegovo predstavo na 23 minut in ga obsodile na izgubo igralnega ritma. Konec tekme je pričakal s 15 točkami (za tri 3:5), 5 skoki in 2 asistencama ter pohvalami z vseh koncev. Tudi iz Dallasovega tabora.

Naj še naprej uživa v košarki

»Victor je izjemen talent, pred njim je vrhunska kariera. Očitno je, da je zelo visok, toda s svojimi centimetri se giblje domala kot organizator igre. Lepo ga je gledati na parketu, še lepše ga bo v prihodnjih letih. Svetoval bi mu, naj še naprej uživa v košarki, tako se bo lahko najbolje kosal s pritiskom in velikimi pričakovanji,« je ocenil Luka Dončić, ki je prav tako vstopil v ligo NBA z 19 leti.

V krstni sezoni si je prislužil lovoriko za najboljšega novinca in se nato štiri leta zapored uvrstil v elitno peterko prvenstva, zato dobro ve, kaj najbolj koristi mlademu košarkarju. Wembanyama je gostoval v Stožicah v evropskem pokalu 2020/21 v dresu Nanterra in že pri 16 letih opozoril, da je pred njim velika kariera. Pa čeprav takrat zaradi sunkovite telesne rasti še ni dobro vedel, kako naj uporablja roke in noge.