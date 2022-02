Dokler ni konec nastopa, so športniki egoisti

​Današnja tekmovalna vrnitev v olimpijski skakalni center na Kitajskem zbuja lepe spomine. Tu se je namreč slovenski tabor veselil že treh kolajn, in sodeč po tistem, kar smo videli v kvalifikacijski predstavi, novo slavje pri naši izbrani vrsti nikakor ni neuresničljivo.

Peter Prevc je bil namreč 3., skočil je 131 metrov, pred njima sta bila le cenjena norveška tekmeca Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud. Glavni trener Robert Hrgota ocenjuje, da prav vsi štirje Slovenci spadajo med 15 kandidatov za kolajne. Kaj bo ponudila tekma, je – ne glede na slovenski optimizem – zelo težko napovedati, saj lahko adrenalin olimpijskih iger zasuče zgodbo po svoje in pripravi presenetljiv zaključek. Ne nazadnje je norveškemu taboru, podobno kot za to današnjo tekmo, kazalo spodbudno tudi za tisto uvodno posamično preizkušnjo na srednji napravi, toda pozneje na tekmi ni bilo ponovitve scenarija kvalifikacij. Kolajne so si takrat razdelili Japonec Rjoju Kobajaši, Avstrijec Manuel Fettner in Poljak Dawid Kubacki, najbližje slednjemu je bil naš Prevc, ki je očitno prav v teh dneh ujel najvišjo raven v sezoni.

»Več dejavnikov vpliva na visoko raven tekmovalne pripravljenosti. Že pred zimo smo ga opazovali in bili prepričani o njegovih sposobnostih, vedeli smo, da ni daleč od vrnitve k tistim najboljšim. Zdaj me veseli, da svoj vrh zime doživlja prav na olimpijskih igrah. On se priložnosti ne ustraši, z njim se lahko veselimo nove tekme,« je prepričan Hrgota, ki je Petrovi kvalifikacijski predstavi pripisal oceno zelo dobro, zadovoljen pa je bil tudi z drugimi slovenskimi reprezentanti: Cene Prevc je bil v kvalifikacijah 10. (128,5 m), Lovro Kos 19. (125) in Timi Zajc 33. (120).

In Anže Lanišek, ki ga ni bilo na trenerjevem seznamu slovenske četverice za to drugo posamično preizkušnjo v Zhangjiakouju? »Zdaj se pripravlja za uraden nedeljski trening. Vemo, kaj njegova navzočnost pomeni za ekipno tekmo. Ne skrbi me zanj, pogovorila sva se, je pripravljen in motiviran,« je obrazložil Hrgota in dodal, da bo končno postavo za moštveno preizkušnjo izbral v nedeljo zvečer.

Preizkušanje stresa

Zdaj so pač vse misli usmerjene k današnji posamični tekmi na veliki napravi, ki se je veselijo vsi navzoči v slovenskem taboru, po zelo lepem kvalifikacijskem nastopu pa seveda najbolj najstarejši od bratov Prevc.

»Za zdaj je šlo zelo dobro, pomembno pa je, seveda, kar bo prinesla tekma. Tudi kvalifikacije je treba vzeti resno, da že občutiš tisti prvi stres, ki pa je seveda potem na tekmi še hujši,« poudari naš izkušeni reprezentant, lastnik že treh olimpijskih kolajn: srebrno in bronasto si je priskakal februarja 2014 v Sočiju, zlato pa pred dnevi tu kot član mešane ekipe. Ob tem prizna: »Dokler ne opravimo nastopa, smo športniki egoisti. Razmišljamo zgolj o svojem učinku, šele po koncu pa začneš o razsežnosti dogodka za državo.«